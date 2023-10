Ricardo Salinas Pliego celebra su cumpleaños 68 acompañado de 20 mil invitados

Entre el sonido de mariachi que acompañó a la cantante española Natalia Jiménez y con la actuación especial, ya entrada la madrugada, de la Banda El Recodo, que le cantaron las Mañanitas, Ricardo B. Salinas Pliego, cerró la gran fiesta de su cumpleaños 68 en la Arena Ciudad de México, donde estuvo acompañado por más 20 mil asistentes.

Gossip Francisco Céspedes recordará su carrera con dos conciertos en CDMX

Las puertas de la arena abrieron a las 17:00 horas del martes 17, y a cada espectador le fue entregada una playera con la imagen del “Tío Richie”, quien celebró junto a su familia y el equipo de trabajo de Grupo Salinas durante varias horas.

Alrededor de las siete de la noche, Mario Bautista abrió el show, tras recorrer una kilométrica alfombra roja hasta el centro de la Arena Ciudad de México “Qué rico estar con ustedes celebrando al ‘Tío Richie’. Y de los que estamos aquí, ¿Quién viene a perrear?”, dijo el cantante, que interpretó sus temas durante 40 minutos, en una dinámica interacción con el público.

NATALIA JIMÉNEZ, PUSO LA ALEGRÍA, LA GRACIA Y EL MARIACHI

Acompañada de un mariachi, la cantante española Natalia Jiménez abrió su repertorio musical con el tema “Costumbres”, de Juan Gabriel, para continuar con algunos de sus éxitos cuando formaba parte del grupo La Quinta Estación; “Me muero”, “El sol no regresa”, y “Algo más”.

“Muchas gracias, muchísimas gracias. La siguiente canción es muy importante para mí, es una canción que escribí en un momento bien, bien difícil de mi vida. Esta canción justo la escribí cuando yo no creía en mí, La escribí deseando a mí misma creer en mí y a base de repetirlo y repetirlo. Soy la mujer que ahora ven”, dijo antes de interpretar “Creo en mí”.

Ricardo B. Salinas Pliego caminó por una alfombra roja. l Foto: Cortesía Grupo Salinas

“Siempre permitan que nuestros sueños se realicen y toquemos las puertas de la libertad. Y solo de esta manera forjamos nuestro futuro. La felicidad no está en el dinero, sino en uno mismo, en nuestro interior. Luchen por creer en sí mismos y vivan la vida, que es muy corta. No se conformen y luchen, no importa lo que tengan que perder para poder ganar”, agregó emocionada la cantante.

PASTEL Y REGALO POR PARTE DE EL RECODO

El líder de El Recodo, Luis Alfonso Lizárraga, le hizo entrega de una tambora como obsequio al festejado, antes de que éste partiera el pastel.

Ricardo Salinas Pliego dedicó el tema con el que cerró su actuación Natalia Jiménez, “gracias Natalia, esta canción me fascina. Creo en mí, cree en ti porque todos somos tan desiguales, únicos y originales”.

Tras mencionar que “lo peor ha pasado y lo mejor está por llegar”, el empresario hizo un llamado a “tomar conciencia”, para poder cambiar. “¿De qué depende?, pues depende de ti, y de que te importe lo suficiente, para cambiar para empezar uno mismo”.

El líder de El Recodo, Luis Alfonso Lizárraga, le hizo entrega de una tambora como obsequio a Salinas Pliego. l Foto: Cortesía Grupo Salinas

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“No se dejen, no se dejen pisotear, resistan, digan que no y vamos adelante, porque nosotros que trabajamos tenemos razón y estos pinches parásitos en el momento que dejen de quitarnos nuestro dinero se mueren de hambre, así que vamos para adelante y el triunfo es de México. Gracias por estar conmigo en mi fiesta”, finalizó.

Cerca de la medianoche, los cantantes del concepto Myst Folk, ofrecieron una actuación previa al gran cierre a cargo de Banda El Recodo. Durante el festejo, cien afortunados recibieron un pase doble para un concierto de Luis Miguel.