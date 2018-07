Rick Harrison protagonista de El precio de la historia estrena la temporada 15

LAS VEGAS, EU.- Después de 28 años de carrera y 15 temporadas con El precio de la historia, Rick Harrison, el protagonista de este show, no ha perdido la sorpresa cada que un artículo llega a su tienda, la famosa Gold & Silver Pawn Shop ubicada en el 713 S del bulevar Las Vegas, en el estado de Nevada.



“Me sorprendo todo el tiempo, cuando alguien me llama y me dice que tiene un artículo que para mí es fascinante es como ‘¿En serio?’. Entonces llamo al encargado de arte y evaluamos los artículos para saber que sean ciertos”, explica Harrison que diariamente recibe a cientos de turistas en su tienda.

“Lo más loco de todo es que hay que recordar que existen ocho billones de personas en el planeta, por lo tanto hay ocho billones de historias diferentes y todo el mundo tiene algo raro. Para mí es como… La vida es bella”, comenta con emoción la cabeza de la familia Harrison.

Según el mismo Rick, la tienda Gold & Silver Pawn Shop es considerada como el sitio turístico de Las Vegas más visitado después de los casinos, y mucha de la gente que llega a este lugar no es sólo para conocer a la familia Harrison, sino también para sorprenderse con las historias que existen detrás de estos objetos.

“Realmente no pagas por el artículo en sí, sino por la historia que existe detrás de él”, admite el conductor, declarado fan de la historia. “Es una cosa increíble, sino la estudias estás condenado a repetirla. Realmente amo la historia, aprendes mucho de ella”, dice.

Más allá de los objetos y las historias que hay detrás, El precio de la historia ha ganado fama mundial también por la compatibilidad entre sus protagonistas: la familia Harrison: “La mejor parte de este negocio es trabajar con mis seres queridos, pero a la vez eso también es lo peor”, carcajea Rick.

Esta fama se incrementa si hablamos de Richard El viejo Harrison, el gruñón y carismático padre de los Harrison, quien hace casi 30 años inauguró la Gold & Silver Pawn Shop y que hace un mes falleció. “Él era increíble y todo el mundo lo amaba porque era un buen hombre. Además a todo el mundo le gusta el abuelo gruñón”, recuerda su hijo, quien comenzó a trabajar con El viejo desde los 12 años.

Aunque este sea un negocio familiar de larga historia, Rick aún no está seguro si más adelante la historia del show seguirá con una generación más joven. “Seguiré haciendo esto mientras me divierta y realmente disfrute mi labor. Trabajo con niños, hago recaudaciones para la caridad y cosas de este tipo, así es que como lo dije, seguiré haciendo mientras me haga feliz… Aunque, bueno, recuerden que es televisión y en cualquier momento pueden cancelarme”, carcajea.

Los nuevos episodios de El precio de la historia estrenarán esta noche a las 21:00 horas en History.