Ricky Martin busca despertar la conciencia social

SAN JUAN. El artista puertorriqueño Ricky Martin urgió este martes a su público a "salir a la calle", hablar y expresarse ante cualquier injusticia, en una clara alusión a la situación política y social que vive Puerto Rico.

"Esto es lo que yo le exhorto al público: que cuando existe algún tipo de injusticia, ya sea en el salón de clase, en tu vecindario, en tu pueblo, en tu ciudad o en tu país, que salgas a la calle y hables y te expreses", manifestó en entrevista.

El artista, quien también reveló detalles de su nueva gira mundial Movimiento Tour, que arranca en diez días en Puerto Rico, jugó un papel central en las protestas del verano de 2019 que provocaron la renuncia del entonces gobernador Ricardo Rosselló por su vínculo con un chat que llevó a una crisis política y social en la isla.

Martin ha recurrido de nuevo a internet para denunciar a la actual mandataria de la isla, Wanda Vázquez, por los cientos de niños que, dijo, duermen en carpas en el sur de ese Estado Libre Asociado de Estados Unidos, víctimas de la actividad sísmica de diciembre.

"Miles de niños durmiendo en la calle, no me puedo quedar callado. Vamos a trabajar muy fuerte", agregó Martin en medio de sus ensayos para las tres presentaciones que tiene en Puerto Rico -el 7, 8 y 9 de febrero- para arrancar Movimiento Tour.

Las denuncias de Martin también las dejó plasmadas en las canciones Cántalo y Tiburones, los primeros dos sencillos de los que sería su próximo álbum, el cual aún no tiene fecha de publicación ni nombre.

Respecto a su gira, dijo que subirse a un escenario es como "un vicio" y que esa oportunidad la aprovecha para desahogarse de los disgustos que le preocupan.

"Cuando tienes doscientas, trescientas o cuarenta mil personas frente a ti sintiendo tus emociones, y con un micrófono diciendo 'venga, con las manos arriba', y ves a esas personas subiendo las manos y haciendo lo que tú quieres, pues claro que es un vicio", resaltó.

"Es como un poder que solamente el escenario me lo da. Aprovecho ese poder que me da la música para hablar de cosas que me preocupan, como la igualad, de los derechos humanos y también por supuesto de lo que es importante lo que es la fiesta, el amor", añadió el artista.

"Es un amuleto de la suerte" iniciar sus giras en Puerto Rico, dijo y agregó: "allí presento mi música, mi legado, presento lo que fue, lo que está pasando ahora, lo que me gustaría que pasara".

Gossip Jorge Drexler se reencuentra con sus orígenes

Esta es la primera gira de Martin en más de cuatro años, en cuyo tiempo se dedicó a grabar la serie de televisión The assassination of Gianni Versace: American crime story, luego estuvo como residente en Las Vegas ofreciendo las presentaciones de All in y después se dedicó a su familia, compuesta por su esposo, el pintor Jwan Yosef, y sus cuatro hijos, Matteo, Valentino, Lucia y Renn.

Tras sus tres presentaciones en Puerto Rico, Martin llevará su gira el 21 de febrero a Barranquilla, Colombia y después el 23 de febrero al Festival de Viña del Mar, al cual regresará después de seis años. Luego proseguirá en Argentina, Uruguay y México.