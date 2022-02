Ricky Martín se apunta para ser Hércules en "Live-action"

Durante su visita a la Ciudad de México, con motivo del concierto que ofrecerá el próximo 8 de marzo en el Foro Sol, Ricky Martín externó su deseo de protagonizar el “live-action” de “Hércules”, que preparan los hermanos Joe y Anthony Russo (“Avengers: Infinity war”, “Avengers: Endgame”).

En una conversación con El Sol de México, el cantante se mostró sorprendido ante los planes de Disney, y al preguntarle a quién le gustaría ver en el papel principal, exclamó: “Pues yo. No sabía, pero voy a hacer unas llamadas después", dijo a El Sol de México.

Te recomendamos: Batman inicia una nueva era

Cabe recordar que el también actor prestó su voz al personaje en la cinta animada de 1997, donde compartió créditos con Tatiana (quien dio vida a Megara), y además estuvo a cargo de cantar los temas del soundtrack en español.

En 2015 volvió a incursionar en el doblaje, en “Minions”, donde interpretó a “Herb Overkill”, y en 2018 participó en la serie “El asesinato de Gianni Versace: American Crime Story”. Según declaró a este diario, ha recibido varias propuestas en estos últimos años, pero un proyecto como “Hércules” podría regresarlo a un set de filmación.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

“Tengo que volver a la escena, pero quiero hacer grandes proyectos, de impacto. He tenido libretos delante de mí, unos buenos y otros no tanto, pero ninguno que me haya dejado impactado y diga "esto es lo que debo hacer". Por eso sí voy a hacer esas llamadas saliendo de aquí", reiteró entre risas.