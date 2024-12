La historia Pamela Anderson inspiró una canción de Rigoberta Bandini

La vida de Pamela Anderson inspiró a la española Rigoberta Bandini a honrarla a través de una carta sonora.

Luego de ver el documental de la estrella canadiense, Rigoberta conectó con su vida, con sus obstáculos y, la única forma de agradecerle por su valentía y por la fortaleza con la que enfrentó sus obstáculos en la vida fue a través de la música, una canción en la que la española le expresa todo el cariño que le nació hacia la ex sex symbol y, además un mensaje de amor mismo que la podría acompañar en su futuro.

“Quería dejarle claro que la admirábamos, hablarle desde el lugar de todas las mujeres, decirle que había sido muy valiente, que lo que le pasó fue bastante atroz, esa cosa de lanzarle a un mar de tigres en su juventud y que saliera avante, es sorprendente y pues recalcarle que estamos con ella”, afirmó la cantante española en entrevista.

Uno de los momentos con los que más conectó la artista con Anderson fue la relación que mantiene con sus hijos, el amor incondicional y lo difícil que fue para sus descendientes el convivir con la fama de su madre.

“Me pareció como muy inspiradora esa relación y me conmovieron todos los abusos que había sufrido ella, me dejaron muy loca, cómo una persona puede sobrevivir a todo esto y seguir siendo este ser de luz maravilloso, me parece muy única”, indicó Rigoberta.

Este sencillo, ya disponible en plataformas digitales, es un adelanto de su segundo material discográfico titulado “Jesucrista Superstar”, un concepto en el que aborda una dualidad que actualmente experimenta, la fusión entre lo espiritual y lo material y efímero de la fama.

“En este disco hablo de una resurrección, de una nueva etapa, de un renacer. Para mí existe la parte de Jesucrista y la parte Superstar, la primera sería un poco la faceta más espiritual, íntima y la segunda una parte más expuesta, más insegura a veces, pero que, a pesar de estar en polos opuestos, una no podrían existir sin la otra, por eso me marca mucho el álbum”, aseguró.

Rigoberta Bandini es el alter ego de su nombre real, Paula Ribó González. Su apellido artístico lo tomó del escritor americano John Fante, quien se hacía llamar Arturo Bandini.

Desde el lanzamiento de su primera canción en 2020, la artista de 34 años ha evolucionado mucho, sobre todo porque reveló ha adquirido una madurez que la hace mantenerse con los pies firmes en la tierra, a pesar de la gran fama que ha cobrado en España.

“Todos estos años he pasado por mil lugares, pero siempre intento agradecer mucho cada parte, la primera etapa de mi faceta como solista se compara como ese momento cuando empiezas una relación de amor, que todo es bonito, todo el mundo se está enamorando de ti por primera vez.

“Después empecé a ver la cara B, de ese éxito, la presión que sentía un poco por según lo que decía los titulares de la prensa o cosas así y después de esta pausa ahora vuelvo con las cosas mucho más claras, con mucha tranquilidad entendiendo muy bien la diferencia entre la persona y la artista y con muchas ganas de trabajar y de entregar todo lo que he estado sembrando”, sostuvo la cantante.

Rigoberta también ha brillado como actriz de doblaje en su país, sobre todo en personajes como Judy Hoops en “Zootopia”, prestó su voz en catalán para Hermione Granger en las dos partes de “Harry Potter y las Reliquias de la Muerte”, fue la princesa Ana en la cinta “Frozen”, así como Envidia en “Intensamente 2”, pero su máximo trabajo, o al menos el que ella considera que marcó un antes y un después en su carrera fue Chihiro en “El viaje de Chihiro”.

“Fue una de las cosas más importantes en mi carrera porque fue mi primer personaje protagonista que hice muy heavy, era una película muy emotiva, muy loca, yo era Chihiro y llevaba todo el viaje, me marcó mucho esa, “Frozen” también, pero siento que la primera me marcó más”, aseguró.

Por el momento, Rigoberta se enfocará en el lanzamiento de su nueva producción discográfica que estará disponible para el primer trimestre del próximo año, aunque no descarta regresar al doblaje, sólo lo hará si la historia la conmueve en gran medida.

“Ahora mismo es como difícil comprometerme con proyectos de actriz que me quiten tiempo para la parte musical, pero si de repente viene alguien increíble con un personaje que se me cae el culo al suelo y digo: ‘wow, tengo que hacerlo’, pues lo pararé todo, pero de momento enfocada en la música”, concluyó.