Rinden homenaje a la actriz y exreina de belleza Christiane Martel

En la 45 edición de la entrega del Premio Diosa de Plata que otorga Periodistas Cinematográficos de México (PECIME) se hizo un homenaje a la actriz y exreina de belleza Christiane Martel, asistió a la ceremonia el empresario Carlos Slim.



En entrevista, minutos previos a su reconocimiento, la actriz de 86 años, ganadora del certamen Miss Universo 1953 representando Francia, su país de origen, recordó que inició su carrera cinematográfica en México al lado de Mario Moreno Cantinflas con Abajo el telón.

“Cantinflas me hablaba en inglés y yo no le entendía, me decía que iba a trabajar en su película y hacerlo fue muy agradable. Por cierto esta cinta la pasaron por televisión y a mi nieto Paco le gusta mucho y como yo no hablaba bien español, le causa mucha risa”.

Aunque su filmografía no fue tan extensa, confío que “la película más grande que hice fue casarme hace 57 años”, Martel está casada con Miguel Alemán Velasco, con quien tuvo cuatro hijos.

"Cuando no me ven por acá, es que estoy en muchos lugares, porque siempre acompaño a mi marido en sus compromisos, pero siempre aquí en México que es donde he vivido toda mi vida”.