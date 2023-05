Rinden tributo a Roberto Cantoral con concierto en Bellas Artes

Uno de sus boleros más conocidos da nombre al homenaje a José Cantoral, que produce su hijo, José Cantoral. El concierto Regálame esta noche reunirá el próximo 13 de mayo en el Palacio de Bellas Artes a los tenores Javier Camarena y Fernando de la Mora, junto con Eugenia León y el propio José Cantoral, acompañados por la Orquesta Sinfónica de Minería, dirigida por Enrique Patrón de Rueda.

Temas como El Triste, El reloj, Al final, Noche no te vayas, forman parte del repertorio que interpretarán en el recital. “Voy a cantar Media vida, canción que escribí 10 años antes de la partida de mi padre, es un orgullo muy grande para mí poder cantársela en ese escenario y dedicársela al final del programa musical”, adelanta en entrevista José Cantoral.

José y su hermano Roberto Cantoral Zucchi son los productores ejecutivos del recital que será grabado en un documental que incluye detrás de cámaras.

“Estoy muy emocionado, es algo que se tenía planeado para los 10 años del fallecimiento de mi padre, en 2020, cuando todos estuvimos en medio de la pandemia y la tragedia mundial que no dio oportunidad de poder festejarlo. Mi hermano Roberto y yo, siempre tuvimos el gran sueño y compromiso con mi padre de poder hacer un homenaje como él se merece por tanto que nos dio como padre principalmente y a México a través de su música. Todo ha fluido positivamente que nos tiene muy contentos”, agregó José Cantoral.

Sobre el repertorio indicó que Eugenia León, va a hacer una nueva versión de A que no y de Me odio (Tu condena), Javier Camarena, interpretará Quiero huir de mí y Al final, mientras que Fernando de la Mora incluirá en su actuación Qué mal amada estás, El preso número nueve, Yo no voy a la guerra y Quijote.

“Roberto Cantoral le sabía escribir al amor de muchas maneras. Musicalmente pudo hacer temas como huapangos y luego con los tríos tuvo una dosificación diferente y una armonía completamente distinta, y orgullosamente con El triste, él le dio paso a todas las grandes baladas que vinieron después, escritas en México o en España.

“Armónicamente tenía un nivel maravilloso, admirable y sus letras con grandes remates, siempre tratando de decir algo diferente que sorprendía, prodigaba ese rango para los cantantes, él escribió para gente que sí sabía cantar y escribió con el alma a flor de piel, con el corazón”.

Arturo Márquez, Rosino Serrano, Neiro Taiño y Mario Santos son los encargados de los arreglos para el formato sinfónico del homenaje. “Fue una labor difícil la selección de las letras, pero se van a llevar una sorpresa, son 18 temas de los más emblemáticos. Los arreglos son trajes a la medida, para que luzcan las voces y las grandes canciones. Hubo dificultades en los arreglos nuevos para El triste, porque sus arreglos originales están en el tuétano de todos los mexicanos; fue difícil movernos y más con dos tenores y una mezzosoprano con un rango bellísimo. En temas como El reloj donde hay unas modulaciones fantásticas, en su tono la voz va dando una viveza a los arreglos. Los cuatro arreglistas que intervinieron son unos genios”, afirma José Cantoral.

“En paralelo estamos trabajando en algo muy hermoso, un documental detrás de cámaras y el concierto, que se contempla lanzar antes que termine 2023”, finaliza el cantautor, quien confirma que los hermanos Cantoral acudirán al homenaje. “Vamos a vivir uno de los momentos más importantes de nuestra vida, parece que 12 años son muchos, pero no son nada. Mi padre, mi madre también, ya no están; va a ser una nostalgia muy linda para nosotros”.