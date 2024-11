¿Quién es Barry Keoghan? El actor que interpretará a Ringo Starr en película de Los Beatles

Ringo Starr, el baterista de los Beatles, confirmo que el actor Barry Keoghan, un nuevo rostro de Hollywood, protagonizará su película biográfica.

La estrell inglesa confirmó la noticia que ella era como unsecretro a voces durante una entrevista en Entertainment Tonight.

Starr compartió que el actor irlandés está tomando clases de bateria para interpretar a su personaje.

Esta cinta biográfica será parte de una de las cuatro películas que el director Sam Mendes, planea hacer sobre la perspectiva de cada uno de los integrantes de la icónica banda de Liverpool, sobre la historia de la agrupación.

Hasta el momento el cineasta no ha dado una fecha de estreno de las películas que serán producidas por Sony Pinctures.

Ringo Starr, Paul McCartney y los familias John Lennon y George Harrison, ya han dado la autorización para que sus historias sean contadas.

¿Quién es Barry Keoghan?

Barry Keoghan, es un actor nacido en Dublín, Irlanda, tiene 32 años y ha conseguido múltiples nominaciones por sus papeles en distintas películas.

El irlandés obtuvo este 2024 una nominación como mejor actor en los premios BAFTA, también obtuvo una en la misma categoria en los Globos de Oro.

En 2023, obtuvo el premio como Mejor actor de reparto en "Los Espíritus de la Isla", en los premios BAFTA.

Keoghan partició junto al actor Jacob Elordi en "Saltburn", transmitida por Prime Video. Una cinta que dividió las opiniones de la crítica cinematográfica.

Barry mantiene actualmente una relación con la cantante estadounidense Sabrina Carpenter, ambos empezaron a salir en septiembre de 2023, aunque fue hasta mayo de 2024, durante la alfombra de la Met Gala llegaron junto y desfilaron por la alfombra roja, lo que fue interpretado como una relación oficial entre el actor y la intérprete de "Please, Please, Please".

Con información de EFE