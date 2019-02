Río Roma revela su experiencia personal en tema Deberías estar aquí

Río Roma sigue apostándole al romanticismo con la presentación su nuevo sencillo Deberías estar aquí. En contracorriente a las tendencias musicales, Raúl y José Luis Ortega, reafirmaron su interés por seguir buscando “otra manera de decir te amo y adiós, más en este momento en el que hay mucha música urbana y está bien, las que no se pasan de lanza nos gustan, pero nos gusta que de pronto en el radio haya canciones que tengan un poquito más de letra”.

Con escenas a color y en blanco y negro que hacen referencia al pasado y al presente, el video inspirado en la canción muestra la historia de amor que vivieron los hermanos, “el final sorpresivo es tal cual la historia que a mí me pasó” afirmó José Luis.

La canción está inspirada en una experiencia propia “hice la canción hace un tiempo cuando la pasaba mal y después a Raúl le paso y le pegó duro, me llamo, fui por él y me contó la historia, eso me dio para terminar la canción” comenta.

Por otra parte Raúl asegura que aquel evento ha sido “lo más intenso que he vivido hasta el momento, esta canción es exactamente lo que quisiera decirle a esta persona para por última vez recuperarla o decirle bye” por lo que esperan “que a la gente le sirva para reaccionar y para atreverse, creemos puede servir para una gran despedida o para una reconciliación”.

Con tres discos anteriores y ocho años de trayectoria, el dueto considera que su próximo disco “viene muy variado, hay canciones muy movidas, menos cursis, pero decidimos seguir con lo que somos, estos románticos que le cantan al amor” y aseguran que “algún día queremos ser una leyenda del romanticismo”.

El disco completo se presentará hasta septiembre pues “siguen pasando cosas, duetos, colaboraciones y canciones nuevas” e invitaron a sus fans estar al pendiente pues “iremos sacando canciones cada dos meses”.

Los cantantes comenzarán una gira por el país y por Latinoamérica el 15 de febrero con una presentación en el Teatro Morelos en Toluca y aseveran “estaremos pendiente de los videos y fotos que nos manden de quién debería estar aquí”.

DATO: “Muchas veces no todos acabamos con el amor de nuestras vidas, lo he visto mucho” asegura José Luis

El video dedicado a todas las personas que han perdido al amor de sus vidas será dado a conocer a las siete de la noche y el sencillo estará disponible en las plataformas musicales a partir del viernes. |