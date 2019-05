Rita Guerrero, la cantante que abrió brecha a mujeres en el rock

Actriz, activista, compositora, directora musical y cantante del famoso grupo de rock noventero Santa Sabina, son algunos de los títulos que describen a la enigmática Rita Guerrero.

Hoy cumpliría 55 años, sin embargo y a pesar de sus ocho años de ausencia, Rita sigue siendo una gran inspiración para aquellos que la han escuchado o saben algo de su historia.

En torno a ello, la también tapatía y rockera Elis Paprika la recuerda y asegura que la cantante fue una pieza clave en el curso de su carrera y en la del rock nacional.

“Es de las primeras mujeres mexicanas que me inspiraron en la música, la primera vez que la vi me voló la cabeza” comenta en entrevista telefónica con El Sol de México.

Aunque es mejor recordada por su trabajo en Santa Sabina, Guerrero no fue únicamente una figura en la industria musical, a lo largo de su vida demostró su versatilidad artística tras formar parte de diversos proyectos tanto actorales como musicales que iban del rock a la música barroca, como directora del Coro del Claustro de Sor Juana, que actualmente lleva su nombre.

Para Elis Paprika, su influencia no estuvo restringida al ámbito musical, “hay fotos (que nunca las he sacado) en las que de los 15 a los 17 años me vestía igual que Rita, quería ser ella, era mi máximo, para mí es de las mujeres más inspiradoras que han vivido en México”, expresa.

Y en sus recuerdos guarda que “una vez estábamos en casa de una amiga esperando el Unppluged de Santa Sabina, cuando empezó llegó el papá y me dijo ‘estas en la tele’, porque usaba el cabello igual, me maquillaba igual, me vestía igual que Rita, son como cosas muy chistosas que tengo con Santa Sabina”.

La personalidad rebelde, comprometida, decidida y solidaria de Guerrero así como sus ideales y conciencia social, la convirtieron en una activista que dio voz a quienes necesitaban de justicia y paz, al defender el respeto a los derechos de pueblos indígenas tras el alzamiento del movimiento zapatista en los años noventa, además de participar en diversos movimientos estudiantiles.

Rita falleció a causa del cáncer de mama en 2011, su legado es imposible de olvidar ya que abrió el camino de muchas otras mujeres en el ámbito del rock, inspirando y demostrando que las voces femeninas están presentes y fuertes en la música.

Elis Paprika es una muestra de ello, y asegura que cada vez son más las mujeres que ocupan la escena musical del país, “a las mujeres las veo cada vez mejor, más increíbles, cada vez más, creo hay que hacer equipos en vez de estar pensando en herirnos” comenta.