Roban tumba de Ian Curtis

Parte de la tumba del cantante y compositor de la banda de post-punk Joy Division, Ian Curtis, fue robada del cementerio de Macclesfield, donde está enterrado.

Esta es la segunda ocasión que ocurre un hecho como este, pues en 2008, alguien se llevó la piedra conmemorativa en la que estaba escrito "Ian Curtis, 18-5-80", con las palabras "El amor nos separará".

El músico, quien se convirtió en un ícono de la música británica, tenía 23 años cuando se ahorcó en su cocina, en mayo de 1980, justo antes de que Joy Division iniciara una gira por Estados Unidos.

La agrupación dio a conocer la noticia del robo, luego de que uno de sus fans se diera cuenta que faltaba una de las piedras centrales de la tumba y en la que se colocaban flores.

The top stone on Ian Curtis's memorial has been removed, without the cemetery’s knowledge.

Ian’s inscribed memorial stone was stolen in 2008 and a replacement securely cemented in place. It appears attempts were made to remove this as well.

De acuerdo con el periódico local Cheshire Live, el personal del cementerio no se habían dado cuenta de la sustracción de esa piedra que “tenía unas dimensiones aproximadas de un metro cuadrado y su uso era puramente estético, no había ninguna inscripción en ella. Ya hemos procedido a su reemplazo".

Joy Division

De igual manera se reportó que hubo intentos de borrar la inscripción que “Love Will Tear Us Apart”, que hace alusión a la canción compuesta por Curtis; esa placa había sido robada en 2008.