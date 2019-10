Con Robert Redford y Willem Dafoe arranca el FIC de Morelia

Por decimoséptimo año consecutivo, la ciudad de Morelia se convertirá en la sede del cine mexicano. Esta noche da inicio la edición 17 del Festival Internacional de Cine de Morelia, donde talento nacional e internacional presentará hasta el 27 de octubre por primera vez en nuestro país sus nuevos proyectos fílmicos.

El FICM se ha convertido en el festival de cine más importante de nuestro país. Tan sólo en 2018 se realizaron premieres nacionales como el de la ganadora del Oscar Roma, con la presencia de Alfonso Cuarón. Figuras como Damien Chazelle o Pawel Pawlikowski visitaron la ciudad y estrenaron en nuestro país cintas como El primer hombre en la Luna y Guerra fría, que resultaron nominadas al premio de la Academia meses después.

Este año la apuesta no cambia, pues el encuentro fílmico contará con una amplia lista de invitados especiales, entre los que destaca el actor y cineasta, Robert Redford. El ganador de un Oscar honorario y otro como director del filme Ordinary people, recibirá este año el Premio a la Trayectoria por su carrera artística, pero también por sus aportaciones al cine independiente a través del Festival de Sundance.

Quien se volverá a encontrar con el público michoacano será el actor Willem Dafoe, quien en 2016 fue uno de los invitados especiales y develó su propia butaca ese mismo año. En esta ocasión, el actor presentará la cinta The lighthouse, que co protagoniza junto a Robert Pattinson con la dirección de Robert Eggers (La bruja).

El ganador del Premio Nobel de Literatura en 2003, J. M. Coetzee, acompañará al cineasta Ciro Guerra a presentar el filme Esperando a los bárbaros, protagonizada por Johnny Depp. El guionista de Llámame por tu nombre, James Ivory recibirá la Medalla de la Filmoteca de la UNAM al igual que el director Luc Dardenne, quien además presentará la cinta El joven Ahmed, que será la cinta de inauguración para esta edición del FICM. Mientras que Rosalie Varda, hija y productora de Agnès Varda presentará una retrospectiva sobre el trabajo de su madre.

El FICM también será plataforma para presentar por primera vez en México el estreno de filmes ganadores de festivales internacionales. Entre los filmes más esperados están Parasite, de Bong Joon-ho, ganadora de la Palma de Oro del pasado Festival de Cine de Cannes, y Bacurau, galardonada con el Premio del Jurado en este mismo certamen. Motherless Brooklyn, el segundo largometraje como director de Edward Norton, A hidden life, de Terrence Malick, serán otras películas con estreno nacional.

Las producciones mexicanas también tendrán su premier nacional en nuestro país en el marco del FICM. El diablo entre las piernas, de Arturo Ripstein; No one left Behind, de Guillermo Arriaga; El actor principal, de Paula Markovitch; Perdida, de Jorge Michel Grau; El son del chile frito, de Gonzalo Ferrari; y Cindy la regia, de Catalina Aguilar Mastretta, serán las películas que podrán verse este año.

Como cada año, el foco principal está en la selección oficial, compuesta en esta ocasión por nueve filmes mexicanos. Esto no es Berlín por Hari Sama; Muerte al verano dirigida por Sebastián Padilla; Mano de obra ópera prima de David Zonana; La paloma y el lobo de Carlos Lenin; El paraíso de la serpiente realizada por Bernardo Arellano; Polvo el debut como director de José María Yazpik; Sanctorum de Joshua Gil; Territorio por Andrés Clariond y Ya no estoy aquí de Fernando Frías, componen esta lista.

Estos nueve filmes serán considerados por un jurado integrado por el mexicano ganador del Oscar, Eugenio Caballero; la actriz de Roma y nominada al premio de la Academia, Marina de Tavira; la realizadora Lila Avilés, ganadora del FICM 2018 y representante de México en los Premios Oscar y los Goya con La camarista y el realizador mexicano Jorge Michel Grau.

A la lista se suman el exdirector de la Filmoteca Española, José María Prado; la actriz Diana Bracho. Carol Littleton, editora nominada al Oscar; el integrante del comité de selección de la Semana de la Crítica de Cannes, Nanako Tsukidate y otras personalidades de talla internacional.