Robert Rodríguez recuperará las aventuras infantiles de Spy kids

LOS ÁNGELES. Robert Rodríguez recuperará las aventuras infantiles de su saga Spy kids con una nueva película que dirigirá y escribirá para Skydance Media, informó este martes el portal Deadline.



Skydance ha comprado los derechos a Spyglass Media Group para dar así continuación a las cintas que comenzaron con Spy kids (2001), película con dirección y guion de Rodríguez que protagonizaron Antonio Banderas, Carla Gugino, Alexa PenaVega y Daryl Sabara.



Esta propuesta para el público familiar, centrada en un matrimonio de espías y sus hijos, triunfó al recaudar 148 millones de dólares (a partir de 35 millones de presupuesto).



Banderas y Gugino también lideraron las dos continuaciones de Spy kids (Spy kids 2: Island of lost dreams, 2002; y Spy kids 3: Game over, 2003), pero cedieron el testigo en la cuarta entrega (Spy kids 4: All the time in the world, 2011) a Jessica Alba y Joel McHale. Todas estas películas contaron con Rodríguez como director



"Todos los que tenemos hijos tenemos una dualidad: está quien eres cuando estás con tus colegas jugando al billar y está la persona que eres cuando estás en casa con tus niños. Son dos personas muy separadas. Cuando salgo con mis amigos somos Sin city o Machete (2010), pero cuando estoy en casa con mis hijos soy Spy kids”, afirmó en una entrevista en diciembre



El cineasta latino continuará así explorando el colorido e inocente mundo del entretenimiento familiar después del éxito que logró con Netflix las pasadas Navidades con We can be eroes (2020).



Según las estimaciones proporcionadas por el gigante digital, 44 millones de cuentas de Netflix han visto We can be heroes en las primeras cuatro semanas desde su lanzamiento.



En el caso de los datos de audiencia de Netflix es recomendable andar con pies de plomo, ya que el método que usa la plataforma para definir un visionado resulta muy controvertido: basta con que un usuario vea un contenido concreto durante dos minutos para que se contabilice.



Rodríguez es uno de los autores más singulares de Hollywood, puesto que en su filmografía es capaz de combinar festivales de sangre y violencia para adultos como Sin city (2005), From dusk till dawn (1996) o Planet terror (2007) con fantasías para los más pequeños como Spy kids o We can be heroes.