Rocío Sánchez Azuara entra a una nueva etapa:”La verdad dura y sin censura”

Rocío Sánchez Azuara, conductora y productora general, junto a Andrés Tovar, productor ejecutivo, dieron a conocer una nueva etapa en su mancuerna creativa. Desde el pasado 3 de febrero se transmite en Azteca Uno a las 21:00 horas “Acércate a Rocío al límite. La verdad dura y sin censura”.

Será una serie de programas sabatinos inéditos hasta que concluya el año, que no por ser un show extremo caerá en la violencia física ni verbal. La dinámica es la ya conocida en los programas de Rocío, se visibiliza una problemática real a través de un panel en el que se abordan temáticas tan diversas como sexualidad, salud mental, bullying y violencia en las escuelas o en el interior de las familias, lo cual ha provocado un aumento en los suicidios entre niños y adolescentes.

A casi dos años de transmisiones de “Acércate a Rocío”, que pasa de lunes a viernes en el mismo canal, la comunicadora se posiciona en el horario de las 21:00 horas con una emisión sabatina que presenta historias inéditas con la participación de expertos que orientarán a los panelistas para solucionar el problema que plantean.

“Nunca he tenido competencia, porque mis orígenes son las noticias, soy periodista y busco ayudar socialmente a las personas sus problemas familiares o de despojo de un bien, por ejemplo”, expuso Rocío Sánchez Azuara.

Fue enfática al decir que “la gente que expone sus problemas en el foro, son personas reales a los que hemos investigado para poder sacar a la luz el daño que vive por un familiar o por terceros”, desmintiendo así las versiones de que los casos son falsos, o se trata de recreaciones de casos reales, con otros protagonistas.

UN PROGRAMA AL LÍMITE

Rocío Sánchez Azuara informó que a lo largo de la semana con “Acércate a Rocío”, “no podemos tratar temas fuertes porque el horario de 17:30 horas es familiar, sin embargo, ahora los sábados, continuaremos con un talk show de temáticas inéditas y tristemente he visto que las problemáticas han pasado de generación en generación.

“A partir de que llegué a TV Azteca he tomado con mayor seriedad cada problema que se muestra en la televisión. Y si tenemos que excluir o bajar un programa pregrabado que en algo no nos late, se cancela. No hay manera de que suceda que podamos transgredir alguna norma estipulada por la empresa y siempre con el valor de defender y proteger a los niños y adolescentes guardando su identidad física y de nombre.

“No hemos dado pauta para que se crea que nuestra historia es falsa o va con actores. Todos los días me preparo leyendo periódicos, escuchando noticias y tomando cursos de todo tipo, lo tomo muy en serio”.