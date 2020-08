Rock en tu idioma eléctrico está listo para el Auditorio Nacional

Sabo Romo, Arturo Ybarra y Cala de Rostros Ocultos, Chiquis Amaro y María Barracuda de Jotdog, Humberto Calderón y Sergio Santacruz de Neón, Leoncio Lara de Bon y los Enemigos del Silencio, Piro Pendás de Ritmo Peligroso, y Ugo Rodríguez de Azul Violeta, con la participación especial de Leonardo de Lozanne de Fobia, serán los encargados de llenar de música y energía, el Auditorio Nacional en el concepto online Rock en tu idioma eléctrico.

“Va a ser la séptima vez que pisemos este escenario maravilloso del Auditorio Nacional y no es más que la consecución de las ganas de nuestro propio trabajo, no tiene mayor ciencia exactamente que eso, las ganas de descubrir que a diferencia de otros géneros, nuestro rock latinoamericano, se ha constituido muchos años por ser una suerte de cofradía del rock and roll”, dijo Sabo Romo en conferencia de prensa virtual.

Gossip Rock en tu idioma eléctrico llega a plataformas digitales

Durante esta transmisión que será proyectada a través de la plataforma Eticket, los involucrados tendrán interacción entre ellos para presentar una lista de canciones que se han vuelto emblema dentro de este género, que empezó a sobresalir en las décadas de los 70 y 80.

“Las canciones se escogen solas, no hay ni siquiera que hacer un consenso, aquí todos contamos con el mismo nivel de peso en cuanto a las canciones y estás son: Parecemos monitos de Bon y los enemigos del Silencio, No hay nada eterno de Neón, Viento de Caifanes, Florecita rockera de Aterciopelados, Guitarras blancas de los Enanitos Verdes, entre otras” confirmó Sabo Romo.

Los músicos de, Rock en tu idioma eléctrico, están ensayando a la distancia para presentar este show, que ofrecerá una nueva manera de vivir el escenario del Auditorio Nacional.

“La perspectiva va a ser diferente, van a vivir cómo vemos nosotros al público, va a ser un montaje especial, para que todos compartamos ese lugar mágico, van a estar en el escenario con nosotros y eso va a ser muy importante, porque vamos a cantar parejo y que se oiga fuerte en todos lados”, aseguró Humberto Calderón de Neón.

Gossip Sabo Romo y Tania Libertad rompen géneros en Sant

Este recital en línea será aprovechado para presentar el disco Rock en tu idioma eléctrico, con 10 renovadas versiones trabajadas a la distancia.

“Lo grabamos cada quien en su casa, ese es el experimento interesante, porque estás acostumbrado a ir a un estudio a juntarte, oyes y grabas. Aquí oyes todo tú solito en tu casa, tú te haces tus tomas, tú te corriges y mandas lo mejor que puedes. Van a ver el resultado, es inesperado, porque parece que nos pusimos de acuerdo todos, es algo que nunca habíamos hecho pero ha valido la pena”, compartió Sergio Santacruz de Neón.

DATO

Rock en tu idioma eléctrico, se proyectará totalmente en vivo desde el Auditorio Nacional de la Ciudad de México el 5 de septiembre a las 21:00 horas; los boletos se pueden adquirir a través del sistema Eticket

PIE DE FOTO

Sabo Romo fue el impulsor de este concepto en su versión sinfónica /Cuartoscuro