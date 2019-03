Rodaje de Riverdale sigue suspendido tras la muerte de Luke Perry

La producción de la tercera temporada de Riverdale permanece suspendida por segundo día, mientras el reparto del drama de The CW llora a su compañero Luke Perry.

El actor fue hospitalizado el pasado 28 de febrero después de sufrir un derrame cerebral, y falleció cuatro días después dejando en el aire el destino de la serie.



Perry interpretó a Fred Andrews, el padre del personaje principal, Archie, y apareció en 52 episodios desde su estreno en 2016. Por el momento se desconoce qué cantidad de tomas rodó Perry para la tercera temporada de Riverdale o cómo la serie manejará su muerte en la trama.

Además de la tercera temporada de Riverdale, Perry tenía pendiente el estreno de Once Upon A Time In Hollywood, la novena película de Quentin Tarantino en la que el actor participó dando vida a Scott Lancer.