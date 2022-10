Rodrigo García crea historias para conmover al espectador

El director Rodrigo García se considera un afortunado por hacer lo que más ama: escribir y dirigir historias que conmueven al espectador, con las que, incluso les puede dejar alguna reflexión.

“Es un poco milagroso, mis películas siempre han tenido una recepción bastante cálida, pero nunca han sido un éxito. He tenido mucha suerte de trabajar con excelentes actores y eso me ha permitido volver a hacer películas, pero también tiene algo milagroso porque no tengo mucho éxito comercial, sin embargo, sigo saliéndome con la mía, es casi criminal”, afirmó García en entrevista con El Sol de México.

“Siempre la historia que me hace falta, la que me gustaría contar o explorar, es la siguiente, siempre estoy en búsqueda de una película bella. Ahorita, uno de mis objetivos a cumplir es hacer una miniserie, no lo he hecho hasta el momento y me gustaría escribir y dirigir una mía; y claro, se sigue en la misma necesidad de hacer otra película más”, comentó.

En la última serie que trabajó fue en Santa Evita, en la que fungió como director y productor ejecutivo, al lado de Salma Hayek, disponible en Star+.

Colombia en la pantalla

Rodrigo García estuvo detrás de Noticia de un secuestro, serie dirigida por Julio Jorquera y Andrés Wood y que está basada en la novela homónima de su padre, Gabriel García Márquez, que aborda la historia del secuestro de Maruja Pachón en 1990, por parte de los Extraditables.

“La gente en Latinoamérica es muy aficionada a series que cuentan historias latinoamericanas, el mismo éxito de Noticia de un secuestro (Prime Video), de Santa Evita y de muchas más lo demuestra.

“Es una cosa que las plataformas han logrado de manera positiva, que todo producto sea local, si logra viajar y trascender al resto del mundo, está muy bien”, dijo.

Su siguiente proyecto como productor es la adaptación del libro de su padre, Cien años de soledad, del cual Netflix liberó este viernes las primeras imágenes de la construcción de Macondo, la mágica geografía donde sucede la trama.

“Los obstáculos siempre son grandes cuando se trata de una adaptación ambiciosa, de un libro muy lleno de poesía y de realismo mágico, un libro tan querido. Creo que las adaptaciones serán bastante buenas, serán entre 14 y 18 horas, me imagino que dividido en dos temporadas.

“Ya leí los primeros guiones que escribió el guionista José Rivera y creo que ha hecho un buen trabajo, pero toda adaptación es un gran reto y habrá que contar con suerte, además del sudor”, señaló.

Misterio entre padres e hijos

Rodrigo García estrenó este 21 de octubre por Apple TV+ Raymond & Ray, historia que escribió y dirigió, protagonizada por Ethan Hawke, Ewan McGregor, y Maribel Verdú, entre otros.

“Me interesaba resaltar las relaciones familiares, a veces está uno atado, es esa especie de pegamento familiar que nos mantiene como uña y mugre”, dice de la trama de dos hombres que se reencuentran, con motivo del funeral de su padre.

“Ambos se dieron cuenta que su papá estaba lleno de secretos y para mí eso era una expresión de que los padres conocen a sus hijos, ya que los han estado observando desde el día que nacieron, pero una vez que se vuelven adultos siempre habrá lados misteriosos; entonces ese enigma de cómo son sus padres e hijos para mí es interesante”, compartió.

El filme se presentará en el Festival Internacional de Cine de Morelia como parte del homenaje a Maribel Verdú.