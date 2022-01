Rodrigo Guirao aterriza en México para hacer Corazón guerrero

Soltero más no solo, sin soltar a su compañera inseparable su guitarra, el actor de origen argentino Rodrigo Guirao, llegó a la Ciudad de México procedente de Miami, Florida; para iniciar grabaciones de la telenovela Corazón guerrero, el lunes 17 de enero en las instalaciones de Televisa San Ángel.

En entrevista con El Sol de México en la sala de llegadas internacionales de la terminal uno -y ante emocionadas viajeras que no pudieron resistirse a tomarle fotografías con sus celulares -, el actor adelantó que dará vida a uno de los tres hermanos de la historia, quienes buscarán hacer justicia por la muerte de su padre, asesinado cuando ellos eran niños. Utilizaran el amor como arma infalible para enamorar a las hijas del hombre que fue el presunto responsable.

Gossip Ernesto Laguardia regresa con éxito a la televisión tras seis años de ausencia

“Mi papel es el del hermano sándwich, es el que tiene la personalidad un poco más rebelde, el que tiene más resentimiento con lo que le pasó a su padre y con la vida, él es el rebelde con causa”.

Aunque no ha leído todos los episodios, dijo que está dispuesto a trabajar en esta historia, que es un remake de argentina Valientes, que por primera vez se transmitió en el 2009. “Si acepté fue porque en mis anteriores personajes como el villano que hice en Rubí a lado de Camila Sodi, ya me estaba encasillando. El chico rebelde si me sedujo, hasta ahora no he hecho un personaje así, por eso me encuentro aquí”.

Guirao recordó que de niño en la vida real, “no, no fui tanto rebelde, y tal vez de estos tres hermanos ficticios me identifico más con el mayor, porque en mi vida si soy el hermano de más edad; pero es lo divertido, es el reto de encarnarlo en esta versión actualizada”, manifestó.

Después de participar en Rubí de Carlos Bardasano, destacó que, “nuevamente vengo a sorprenderme, ver cómo me siento, nunca había hecho un proyecto tan largo, la anterior experiencia fue Rubí, una historia hermosísima y luego vino la pandemia, me regresé a Argentina, bueno, vengo a recuperar eso que inicié, esa conexión con los productores en México, con el público de la televisión y con México, ojalá que guste un poco mi propuesta actoral a toda la gente de aquí”.

SU GUITARRA ES SU COMPAÑERA: “SOY MÚSICO DE PASIÓN, DE HOBBY”, AFIRMÓ

Rodrigo Guirao comentó que en todos los viajes que hace fuera de Argentina, va con su guitarra. “Es mi compañera, porque soy músico de pasión, de hobby. Aunque sueño tocar con una banda dándome mi tiempo.

“No sé qué va a pasar en México con mi música, porque no sé cuánto tiempo me permita tener la telenovela. Creo que va a hacer unas grabaciones con unos ritmos muy intensos, no sé si me permite tocar mi guitarra”.

El actor explicó que desde hace seis años viaja a México por cuestiones de trabajo. “Siempre que estoy aquí, disfruto mi estadía, disfruto la gente, amo a México, me siento muy a gusto, disfruto la amabilidad de los mexicanos, quiénes al tratarnos así, no nos sentimos como extranjeros.

También dijo que por el momento no tiene pareja.“Estoy solo, ojalá se me dé el amor en México, que es lo más lindo del mundo. Yo no busco el amor, aparece por arte de magia. Y prefiero que me sorprenda estoy abierto a recibirlo”.

➡ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Rodrigo Guirao es parte del elenco de Corazón guerrero, proyecto con el que el productor Salvador Mejía regresa a la televisión. En la historia también participan Alejandra Espinoza y Gonzalo García Vivanco. Su primera tarea será eliminar el marcado acento argentino.

“En los siguientes días me reúno con el productor Salvador, directores y compañeros actores para hacer las primeras lecturas ya integrado”, informó en la plática. El estreno de la telenovela tentativamente es en el segundo semestre de este año.