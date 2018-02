Rodrigo Murray muestra descontento ante actores que incursionan en la política nacional

El histrión aseguró que los actores se deben de manifestar su inconformidad, ante la situación actual de nuestro país, desde su trinchera y no postulándose como candidatos políticos. “No queremos acusar a nadie, simplemente no estamos de acuerdo con lo que está pasando”.

El proyecto más reciente en el que participa el actor se trata de la puesta en escena de denuncia, Barataria: Estado de México, en la que se alza la voz ante el hartazgo social que se vive en el territorio mexicano.

El actor aseguró que siente una gran molestia cuando “un futbolista ocupa el lugar como actor. Me molesta mucho cuando un actor se pasa según a ser cantante. Yo creo que cada quien tiene que ocupar su lugar simplemente”, indicó el histrión en una conferencia en la Ciudad de México.

“El foro es la trinchera en donde manifestamos claramente que no estamos de acuerdo con lo que está sucediendo. No estamos de acuerdo con los robos, las extorciones, la inseguridad, la impunidad con la que se está viviendo en este país. No estamos de acuerdo y por ello lo manifestamos ahí donde debe de ser”, alertó.

Con estas palabras Murray dejó en claro que de ofrecerle algún puesto o candidatura en algún partido político en este año preelectoral, rechazaría la oferta pues a su parecer no es la mejor manera de generar un cambio en la sociedad.

Como algunos de los actores más reconocidos dentro de la industria del entretenimiento en México, Rodrigo lleva el talento en las venas, siendo este don una herencia de su padre, el actor argentino Guillermo Murray Muttis, con quien dirigió obras de teatro como Exilio y La noche de Oscar Wilde.

Con más de tres décadas de trayectoria artística el histrión ha demostrado que con talento se puede logran una vida dentro de la industria del entretenimiento, pues sus participación en más de 18 películas, 34 obras de teatro y 21 programas para la televisión avalan dicha profesión impregnada en su código genético.

Su compromiso y gran pasión han mantenido activo al talentoso actor quien protagoniza la serie Renta congelada, en donde da vida al “baquetón” de la serie que carece de filtros sociales.

De igual forma se encuentra en las grabaciones de la cinta Inevitable de Manuel Villaseñor. El drama es un proyecto más en el que el actor reafirma el compromiso del actor con la sociedad, pues se trata de una película en donde se hace de la denuncia en defensa del abuso sexual en contra de las mujeres.

“Esto es luchar desde nuestra trinchera desde lugar que nos corresponde como actores. No en una curul, no en un partido político o levantando una pancarta”.