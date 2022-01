Rogelio Suárez protagoniza Torch song

Rogelio Suárez no se había enfrentado a un reto actoral tan grande como el que vive ahora en Torch song. El actor interpreta a Arnold Beckoff, una drag queen judía en el Nueva York de los años setenta en busca del respeto de quienes la rodean.

“Como actor no había descubierto una obra que me demandara tanto. Me entusiasma mucho poder compartir esta historia porque es muy poderosa y eso a mí me llena como actor”, explica.

Su experiencia en esta historia que inicia temporada el 25 de enero en el Teatro Milán ha sido demandante para el actor. Interpretarlo ha significo introducirse en la realidad en que se ubica el personaje, pero sobre todo en su forma de ser y lo que emocionalmente implica la historia.

“Estoy seguro de que la gente le va a encantar la historia. Es algo que nadie se espera, la conocí hace dos años. Cada que lo leía era dar fe de cada palabra que se estaba diciendo en el texto para ser empático como humano”.

La historia llegó a Broadway en 1983, presentando muchos de los problemas que la comunidad LGBTQ+ enfrentaba en esos momentos. La realidad no es muy diferente hoy en día, afirma el actor.

“Quizá no igual que antes porque ahora uno se puede defender más. Pero la historia es muy vigente como muchas obras que se escribieron en la época y que fueron escritas por Harvey Fierstein (La jaula de las locas)”.

Para Rogelio Suárez, esta historia “permite entender mejor esta situación, volverte empático con la realidad; es lo que pasa con los personajes de esta obra”, señala en entrevista.

Esta será la tercera ocasión que la obra se presenta en México. La primera contó con la traducción de Carlos Monsiváis y se montó en 1986 con Tito Vasconcelos como protagonista. Y después de algunas reposiciones, el montaje volvió en 2017 con Michael Urie en el papel estelar.

Rogelio Suárez se popularizó en el mundo del teatro con su personaje de Chakas en Hoy no me puedo levantar. Ahora que Alejandro Gou –productor del montaje en México– y Mónica Lozano, productora de No se aceptan devoluciones, preparan la adaptación en cine, el actor no oculta su interés en participar en ella.

“Me encantaría, claro que sí. Imagínate que yo hubiera entrado el teatro por el personaje de Chakas y que si entro al cine sea por este mismo papel. ¡No bueno!”, dice emocionado.

Lo cierto es que el actor no ha recibido aún ninguna llamada o correo con la invitación para esta película, que actualmente se encuentra en desarrollo de guion. “Espero que sea pronto porque si no en vez de hacer el papel del Chakas voy a hacer el de Venancio”, ríe.