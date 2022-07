Roger González graba su tercer sencillo y estrenará su videoclip en Venga la alegría

Con la idea de convertirlo en el tema favorito del verano, Roger González presenta Suéltalo mami, su tercer sencillo, el cual estrenará oficialmente con su respectivo videoclip hoy en Venga la alegría. El también conductor del programa matutino, hace dupla creativa con el grupo Maui por tercera ocasión con este tema “para bailar, divertirse y pasar ratos agradables con la pareja, los amigos o con la familia”, dice en entrevista. Antes, grabaron Sigo aquí y Te vas, ambas con toques rockeros.

“Suéltalo mami es una letra positiva, rítmica que nos lleva a desear que la mancuerna con Roger no se acabe nunca; es parte de nuestras expectativas al lanzar la canción que viene con mucho movimiento, mucho sabor, mucha energía y mucha adrenalina, todo esto plasmado también en el videoclip”, dice Joss, del grupo Maui.

Roger González, quien desde su etapa en Disney Channel se introdujo en el mundo de la música, confió que luego de su experiencia con artistas como Selena Gómez, le da continuidad a esta faceta. “La música me apasiona al igual que ser conductor de programas de televisión o radiofónicos. Sigo el camino de las colaboraciones para no estar tan alejado de la música”, expresó.

Con Suéltalo mami, confiaron Joss y Charlie, de Maui que “esperamos una respuesta positiva, siempre nos han respaldado nuestros seguidores, reciben nuestra música con mucha expectativa, amor y sobre todo alegría, lo que significa para nosotros que estamos haciendo buena música y que les pasamos un mensaje positivo”.

Roger también interviene en su faceta como intérprete: “La música es una forma de sanar emociones, expresarme, porque las emociones que no se expresan y se van reprimiendo, en algún momento explotan.

“A través de la música encuentro un escape y no sólo yo, todos los que las escuchan mis canciones, encuentran esa forma de decir lo que a veces no puedes expresar con palabras y estar en el escenario con mis amigos Maui, es una gran suerte, porque nosotros no nos elegimos por un proyecto de trabajo, nos elegimos por una amistad desde hace cuatro años y la música es nuestra columna vertebral, que nos une en una armoniosa amistad”, destacó.

“Sólo somos tres hermanos divirtiéndonos creando música y que de paso cuando estamos en el escenario contagiamos con nuestra energía a la audiencia, porque nosotros tenemos la idea que más que hacer trabajo, lo que hacemos es pasarla bien, divertirnos y transmitirle eso a nuestros seguidores”, argumentó Charlie.

Hace Un llamado a la felicidad

Roger González también se dio tiempo de hablar de su más reciente libro Un llamado a la felicidad, el cual en su primer tiraje está por agotarse, “me representa un proyecto personal muy bonito, que lleva el mensaje que quiero transmitir a los lectores, lograr la felicidad no es difícil. Y la suerte que tuve, fue el hacerlo con mi hermana quien es psicóloga y terapeuta, la verdad me está gustando mucho que la gente lo está recibiendo desde el amor, que fue como lo escribimos”.