Roger Waters pide Sheinbaum respaldar protestas estudiantiles por la guerra en Gaza

Roger Water, músico y ex integrante de la icónica banda Pink Floyd, recordó en su cuenta de X (antes Twitter) una protesta en la que participó Claudia Sheinbaum durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y le cuestionó si apoya las manifestaciones estudiantiles en favor de Palestina.

"La nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, protestando por el comercio justo y la democracia en el campus en 1991. Bravo Señora Presidenta. Hoy los estudiantes en el campus están protestando contra el genocidio en Gaza .POR FAVOR DÍGANOS QUE ESTÁ CON ELLOS", dice el mensaje de Waters, el cual acompaña con la portada de un periódico con una fotografía donde aparece Sheinbaum.

El comentario del músico se enmarca en el conflicto entre Israel y el grupo islamista Hamas, que desató una escalada en la Franja de Gaza donde miles de personas han perdido la vida.

The New President of Mexico @Claudiashein

Protesting for Fair Trade and Democracy on campus in 1991.

Bravo Madame President.

Today the students on campus are protesting Genocide in #Gaza.

PLEASE TELL US YOU’RE WITH THEM.

✊🏼🇵🇸🕊️ pic.twitter.com/exNSWV9mx9 — Roger Waters ✊ (@rogerwaters) June 5, 2024

Tras meses de guerra en el enclave, luego de que el Estado hebreo lanzara una ofensiva total debido a una insursión de Hamas dejara decenas de civiles muertos y más de 100 fueron tomados como rehenes, las protestas contra el gobierno de Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, se han extendido alrededor del mundo.

Particularmente en Estados Unidos, principal aliado de Israel, cientos de estudiantes han protestado en los campus de importantes universidades –como Columbia o UCLA– para reclamarles que corten sus nexos con el país.

Las protestas escalaron a tal punto que autoridades escolares recurrieron a las policías estadounidenses para desalojar los campamentos instalados en varios campus, e incluso desalojar edificios ocupados, como ocurrió en Columbia.

Sobre el conflicto en Franja de Gaza, Claudia Sheinbaum ha condenado las agresiones y aboga por el reconocimiento de ambos Estados como una vía para terminar con el conflicto.

“Que se busque la manera inmediata de pacificar esta región del mundo, que se reconozcan los dos Estados y que Naciones Unidas realmente se ponga a trabajar en ello y que haya fronteras seguras en términos, por supuesto, de los tratados internacionales, pero evidente siempre es condenable la violencia”, dijo la hoy virtual presidenta electa al inicio del conflicto.