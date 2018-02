Roger Waters regresa a México a finales del 2018

Roger Waters regresará a México a finales de este año para ofrecer una serie de conciertos como parte de la gira US + THEM 2018.

Será el miércoles 28 de noviembre cuando visite el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México. Luego tiene preparadas dos paradas más: el martes 4 de diciembre en la Arena VFG en Guadalajara y el sábado 8 de diciembre en la Arena Monterrey, en Nuevo León.

MEXICO! US + THEM 2018 NEW DATES:



Wednesday 28th November 2018 - Mexico City - Palacio De Los Deportes

Tuesday 4th December 2018 - Guadalajara - Arena VFG

Saturday 8th December 2018 - Monterrey - Arena Monterrey



More info at https://t.co/1f2rcamerC pic.twitter.com/LiEyv2P6OV — Roger Waters (@rogerwaters) 12 de febrero de 2018

Para su presentación en la capital del país, donde interpretará temas de 'The Wall', 'The Dark Side of the Moon' y más, la preventa arrancará los próximos 19 y 20 de febrero.

La venta en general arrancará el miércoles 21 de febrero a las 11 horas a través de Ticketmaster.

El setlist de la gira ha sido catalogado como espectacular con una producción impresionante por lo que no te lo puedes perder.