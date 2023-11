Roger Waters, sin conseguir hotel en Argentina y Uruguay tras polémica por Israel

El músico británico Roger Waters, exlíder de Pink Floyd y conocido activista pro-palestino, denunció este miércoles no tener dónde hospedarse en Buenos Aires ni Montevideo, lo que consideró un "boicot" en su contra organizado por el "lobby israelí".

Waters, que esta semana se presentó en Brasil en su gira de despedida, tiene previsto actuar el viernes en Montevideo, y los próximos martes 21 y miércoles 22 en Buenos Aires. Pero según declaró al diario argentino Página 12, deberá seguir alojándose en Sao Paulo.

"Me han cerrado la ciudad de Montevideo, no tengo ningún lugar dónde quedarme. Tengo que volar allí directamente el día del show", afirmó, "furioso" con esta situación que según dijo, le impedirá cenar el jueves con "mi amigo", el expresidente uruguayo José Mujica, como tenía planificado.

Consultados por AFP, varios de los principales hoteles de la capital uruguaya se abstuvieron de comentar el tema.

"Estos idiotas del lobby israelí consiguieron cooptar a todos los hoteles en Buenos Aires y Montevideo y organizaron este boicot extraordinario basado en mentiras maliciosas que vienen contando sobre mí", apuntó.

El presidente del Comité Central Israelita del Uruguay, Roby Schindler, y de la ONG judía B'Nai B'Rith en Uruguay, Franklin Rosenfeld, señalaron esta semana que el artista era un "propagador" de odio antijudío, en cartas dirigidas al Sofitel Montevideo y divulgadas en la red social X.

Schindler tildó a Waters de "misógino, xenófobo y antisemita", mientras Rosenfeld amenazó con llamar en todo el mundo a evitar la cadena Sofitel si decidiera alojar al "artista antisemita".

No he tenido un solo pensamiento antisemita en toda mi vida. Lo que condeno es lo que hace el gobierno israelí, y lo seguiré condenando porque está mal.Roger Waters a Página 12

El artista ha mostrado un cerdo inflable con la estrella de David en sus conciertos y en mayo lució un atuendo de estilo nazi en un show en Berlín. Días atrás, en una entrevista con el periodista estadounidense Glenn Greenwald, acusó a Israel de exagerar la magnitud del ataque del grupo islamista palestino Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre.

El ataque, que dejó al menos mil 200 muertos en su mayoría civiles y 240 secuestrados según las autoridades israelíes, desencadenó una campaña de bombardeos contra la Franja de Gaza, controlada por Hamas desde 2007. Más de 11 mil 300 palestinos han muerto en esa ofensiva, afirma el ministerio de Salud de Hamas.

El martes, el diputado uruguayo de centroderecha Felipe Schipani pidió al gobierno de Montevideo, en manos de la izquierda, retirar la declaración de Visitante Ilustre a Waters, entregada en su primera visita a Uruguay en noviembre de 2018.

Además, ediles de Montevideo, opositores al gobierno de la capital, pidieron dejar sin efecto la resolución municipal del 30 de octubre que declaró de interés cultural el nuevo show de Waters.

En su tour "This Is Not a Drill" (Esto no es un simulacro), Waters, de 80 años, también tiene previstas actuaciones en Chile, Perú, Costa Rica, Colombia y Ecuador.









