Romper el Círculo: ¿por qué la película es tan controversial?

La nueva película de drama estadounidense "Romper el Círculo" está causando controversia en redes sociales, no sólo por la trata si no por el libro en el cual está inspirada.

Esta cinta llegó a los cines el 8 de agosto, está dirigida por Justin Baldoni y se basa en la novela de Colleen Hoover que lleva el mismo nombre.

La película está protagonizada por Blake Lively, famosa por su papel de Serena van de Woodsoen y Justin Baldoni, que también ha participado en otras novelas de drama amoroso.

¿Por qué Romper el Círculo es tan controversial?

Las críticas hacia está película provienen desde el libro en el que se basa y en su autora, pues ella ha sido acusada de "romantizar" la violencia en las relaciones a lo largo de sus novelas, las cuales están dirigidas a un público juvenil.

En la historia de "Romper el Círculo" (2016) Lily Bloom es una joven de 23 años que se enamora de un hombre mayor que ella y su relación escala rápidamente hacia la violencia.

Algunos comentarios en redes sí apuntan a que la escritora estadounidense podría estar aportando a que el abuso se vea como algo normal en las relaciones, mientras otros opinan que esta novela en específico sí coloca una perspectiva que haría cuestionar ese tipo de noviazgos.

Normalizar la violencia

"Ese libro a mi parecer se me hizo muy lindo porque también habla de como ponerse en el lugar de la víctima, empetizar y como salir" y "Yo leí Romper el Círculo y de ahí no he vielto a leer nada de esa autora", puede leerse en algunas redes.

Otros comentarios que ha recibido esta nueva cinta es que sus protagonistas son de una edad mayor a la que se describe en el libro y sus características físicas también son distintas.

Del mismo modo, la controversia detrás de esta nueva película es que uno de los hijos de Colleen Hoover fue acusado de ser violento en una de sus relaciones, algo que la escritora negó.

Sin embargo, la película ha tenido gran revuelo en redes sociales e incluso hay una tendencia en TikTok donde invita a las mujeres a ver Romper el Círculo solas o con amigas, sobre todo a las que han estado o están envueltas en una relación abusiva.