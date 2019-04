Rosalía trae su ritmo a México

Con tan solo 25 años, Rosalía ha logrado en un corto tiempo lo que pocas, posicionar un estilo novedoso que abarca desde lo musical hasta la iconografía estética de sus videos, siempre con el flamenco como base, la cantante explora y mezcla los universos del pop, hip-hop, trap y reguetón con imágenes religiosas, urbanas y tradicionales que conformaron su entorno.

Acreedora a tres Grammy Latino, el 2018 fue el año de la catalana al convertirse en la primera mujer en recibir tres de estos premios por una misma canción: Malamente, que la catapultó a la fama internacional. Emocionada de tocar el continente americano para presentarse por primera vez en distintos países, México será uno de los afortunados al recibir a este talento flamenco en el festival Ceremonia en la ciudad Toluca.

Rosalía es determinante en sus palabras, reflexiva al contestar y te mira a los ojos mientras habla, es la mujer que ha puesto al flamenco en la mira del mundo, y que ha demostrado sentirse libre para experimentar. Aunque acaba de incursionar de lleno en ritmos urbanos, a la cantante nada le puede olvidar sus raíces.

“Yo te diría que el flamenco es mi gran pasión y es la música que he estudiado tantos años y es imposible que lo abandone o que deje de estar ahí, porque al final es fuente de inspiración lo que sí es que creo que ya sabéis, es que soy una artista que le gusta experimentar ante todo y creo que Con altura es una experimentación más” expresó.

Sin expectativas de nada, la cantante hace “lo que le apetece hacer”, así lo define ella misma “mi proyecto toma formas diferentes, en medida que yo voy cambiando, mi proyecto cambia conmigo”.

Resultado de esa libertad y de esa experimentación, a tan solo una semana de haber lazado su último sencillo Con altura, el video protagonizado por ella, J Balvin, y El Guincho, ha alcanzando los 22 millones de reproducciones siendo así una muestra de cómo es el reguetón a la Rosalía.

“Pienso en qué me apetece hacer en ese momento, una canción como ésta es eso, en Miami hace cuatro meses me interesaba revisar qué significa para mí hacer una canción del canto urbano de una manera personal, este género me ha acompañado pero igual que cualquier otra música, es que a lo mejor de aquí a seis meses me hago un disco inspirado en Bach, me encanta, al igual que me gusta Don Omar, me gusta disfrutar como músico”.

Rosalía cree en lo que hace y en el trabajo de otras mujeres y siempre busca visibilizar la presencia femenina en todos los ámbitos de industria musical. Se identifica con Billie Eilish, una de sus contemporáneas porque como ella, se arriesga, y con quien está próxima a presentar una colaboración, tiene como referentes femeninos a cantantes “que hacían su música como jefas de su propio estilo”, entre ellas Tina Turner, Whitney Houston y Björk.

Es un ejemplo de una mujer empoderada no solo en la estética que maneja con sus largas uñas y sus movimientos fuertes de flamenco y hip-hop, sino como dueña de sus ideas, “mi sensación es que estoy haciendo música como siempre había querido hacer, y siempre tengo las riendas de lo que estoy haciendo, de todo lo que yo saco me siento orgullosa, sino no lo sacaría”.

Rosalía asegura “si puedo formar parte de esta escena de mujeres que hacen música, que un gran público lo pueda disfrutar es una bendición y se tiene que celebrar, las mujeres tenemos mucha visibilidad no sólo como interpretes en el escenario” aseguró.

Sobre sus futuros proyectos, la cantante aún no tiene una producción completa como lo fue El mal querer, sin embargo “de momento estoy pasándomelo bien, haciendo canciones sin más, no estoy pensando en un proyecto en concreto, bueno, siempre estoy pensando y preparando cosas, pero a la vez estoy gozando, haciendo música y sacando sencillos que también lo disfruto de esta manera, a lo mejor después ya le daré forma a un posible proyecto, o no”.

Aunque extraña poder pasear, leer y caminar, Rosalía tiene bien claro que está viviendo una oportunidad muy importante “sé que a mucha otra gente le gustaría tener una posición así, de poder tirar adelante un proyecto como este y nunca me olvido de eso, lo disfruto, aunque pierdo cosas gano otras”.