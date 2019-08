Rosario Tijeras dice adiós

Una Rosario Tijeras más madura, más centrada y sobre todo más responsable debido a su nueva faceta como mamá, es lo que se verá en la tercera y última temporada de esta serie que estrenará sus tres primeros capítulos mañana.

La historia de una mujer que sufre violencia sexual en su niñez y adolescencia y que se convierte en asesina a sueldo para salvar su vida, basada en el libro homónimo de Jorge Franco, fue interpretada por Bárbara del Regil, quien adelanta que verá el público en la temporada final.

“Disfrutarán a una Rosario diferente, más hábil, sensible y enamorada, pero no sólo se trata de un hombre en su vida, sino que hay una niña que la frena en sus acciones, aunque si le hacen cosas y la provocan, entonces no habrá nada que pueda detenerla”, señaló.

En comparación con las entregas anteriores, dijo que existe una gran evolución en Rosario. “Ya no es una niña indefensa que a pesar de ser fuerte, todavía era presa de muchos depredadores, como su jefe, con el que se besuquea varias veces, ahora ya no, es una mujer más madura que entregará su corazón a un solo hombre y defenderá con uñas y dientes a su hija que será secuestrada por gente que quiere dañar a Rosario en venganza de sus actos en el pasado”.

Sobre la transformación, reveló que hubo factores que contribuyeron a los cambios “en la primera temporada que se grabó en el Cerro del Chiquihuite subí cinco kilos y me veía más niña, más llenita, en parte fue porque el papel lo requería y además, allá sólo había tortas, tamales y gorditas, era muy complicado conseguir ensaladas o cosas así, ahora es una Rosario más atlética y madura, se ve en pantalla”, declaró.

Cuestionada sobre la opinión de su hija por su personaje, dejó en claro que en su casa saben perfectamente que sólo se trata de una ficción. “Alexa sabe que se trata de trabajo, que nada es real, yo le aconsejo que debe de cuidarse muy bien, porque los depredadores como en la serie, sí existen y que andan por doquier”, expresó y negó que Rosario Tijeras sea un ejemplo hacia la violencia.

“Me parece que la violencia nace y crece en la mente de cada quién, no podemos convertir algo en lo que no es, Rosario Tijeras sólo es entretenimiento y no una guía para cometer delitos”, expresó la actriz, quien también con una gran sonrisa, reveló su deseo de volver a ser mamá, “quiero dos más y ya estoy trabajando en eso”, finalizó.

La tercera y última temporada de Rosario Tijeras se transmitirá de lunes a jueves por la señal de Azteca siete a las 22:30 horas, con excepción de su estreno programado para el domingo 25 de agosto a las 21:00 horas.

En esta temporada, se integran actores como Mauricio Islas, quien da vida al General Iriarte, Verónica Langer (Aurora), Juan Pablo Campa (Dylan), Roberto Montiel (Don pancho), Christian Vega (Bernardo), Pamela Almanza (Laura), entre otros más.