Rossana Nájera no sólo ganó un millón de pesos, ¿qué más le dejó MasterChef Celebrity?

Rossana Nájera no solo aprendió más recetas en MasterChef Celebrity México, además del millón de pesos, el programa le dio un grado extra de confianza en sí misma.

Al entrar a la competencia, Rossana Nájera compartió que dejaba a la mitad los proyectos que le generaban mucho estrés debido a que no tenía una gran perseverancia. Sin embargo, MasterChef Celebrity permitió que encontrara fortaleza interna, y la capacidad de ver en cada obstáculo una oportunidad para mejorar.

Con esa actitud y con habilidades para la cocina adquiridas desde chica, Rossana Nájera se coronó como la ganadora de MasterChef Celebrity 2024.

Me siento muy orgullosa porque nunca me había costado algo tanto trabajo y conociéndome, a la mitad del camino, hubiera querido tirar la toalla, pero decidí seguir adelante y eso me tiene muy feliz.Rossana Nájera.

Xalapa, Veracruz ayudó a que Rossana ganara MasterChef Celebrity

En todo momento, sus raíces siempre se mantuvieron presentes, pues Rossana compartía recetas de Xalapa, Veracruz, de donde es originaria, las cuales la llevaron al éxito.

Es de las cosas que más orgullo me llenan, el ser veracruzana, y llevar a todo mundo la cocina de mi estado. No sólo era conectarme con mi estado y mis raíces, sino también con mis ancestros y creo que eso volvía mágica la cocina.Rossana Nájera.

Aunque Rossana ganó MasterChef Celebrity, su futuro en la cocina es incierto. Si bien quisiera tomar algún curso para continuar desarrollando aptitudes en esta área, desconoce si podría equilibrarlo con su verdadera pasión: la actuación.

Rossana Nájera celebrando que fue la ganadora de MasterChef Celebrity 2024. Foto: Cortesía TV Azteca.

“No está en mis planes algo como abrir un restaurante, pero sí me gustaría hacer un programa que tenga que ver con cosas de cocina, tal vez al lado de un chef, porque no me siento lo suficientemente experta para hacerlo yo sola”, afirmó.

Tras finalizar este programa, Rossana Nájera comenzó con las grabaciones de Cautiva por amor, la nueva novela de Azteca, donde dará vida a María Ángeles, una ama de llaves que se enamora del hijo mayor de sus patrones, unos millonarios que viven en una Hacienda.

¿De qué trata Cautiva por amor?

Cautiva por amor es una novela protagonizada por Daniela Castro y Plutarco Haza. Como premisa se sabe que el patriarca mantiene una doble vida, por un lado como gobernador y por otro como tratante de blancas que busca por todos los medios dar con el paradero de Lisset, una joven de la que abusó y que conoce su secreto.

“Creo que es un tema muy fuerte, pero a la vez muy importante para poder concientizar y levantar la voz y se den cuenta los jóvenes que deben de tener mucho más cuidado porque desgraciadamente ahora se ve mucho más, es algo que nos está pasando en el mundo. Me parece importante generar una reflexión en la gente, de que hay cosas que vemos muy normales, pero que pueden llevarte a no regresar a casa”, indicó la actriz sobre el melodrama, que se estrenará el próximo año.