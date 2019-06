Rosy Ocampo retoma su labor con Rompiendo el silencio

Rompiendo el silencio, es la nueva telenovela melodramática de la productora ejecutiva Rosy Ocampo que abordará el embarazo en adolescentes, el machismo, el acoso sexual y el acoso laboral que se reflejará en la vida de una familia de matriarcado conformada por cuatro mujeres que buscan su empoderamiento femenino y que en una de ellas, “perseguimos concientizar a la población con uno de los temas de alto índice, y plantear la posible solución para generar un cambio”.

En su oficina de Televisa San Ángel a tres años de su exitosa trama de La doble vida de Estela Carrillo y vencer el mal de cáncer, hoy ante Organización Editorial Mexicana (OEM) la que ha dado cuenta de sus hits telenoveleros en la que convirtió al actor Jaime Camil en una mujer en Por ella soy Eva y con Mayté Perroni, Antes muerta que Lichita; informó lo anterior.

Ahora va con Rompiendo el silencio, una historia original urbana, ideada por escritores liderados por Pedro Armando Rodríguez, con la que se reincorpora a la producción televisiva con esta novela de 40 capítulos de una hora a estrenarse en la primera semana de octubre, bajo la directriz escénica de Benjamín Cann.

“Me siento feliz, muy apasionada, muy comprometida, por un lado; porque el compromiso está con la empresa que sea una telenovela de alto raiting en el canal Las Estrellas, y por otro lado, con la coproductora que se alía con Televisa que es la ONG Population Media Center (PMC) que pide que se cumpla con los objetivos de concientizar al televidente y a quien se le pretende dar una solución a problemáticas sociales”, detalló.

La productora Ocampo reservándose aún los nombres de los posibles siete actores y actrices con el peso de la trama, porque describió de entre 20 personajes, “es una madre de 53 años, dos hijas, una de 18 y otra de 20 y una nieta de escasos 12 años. Ellas lidiarán con problemáticas cotidianas como el machismo la autoafirmación sexual, el acoso laboral como sexual y cómo afrontar un embarazo de adolescente con el que transformará su vida familiar como su entorno que para empezar habrá una deserción escolar que en México ocupamos el número uno”.

INCLUYENTE EN EL TEMA DE LA EQUIDAD E IGUALDAD DE VESTIMENTA EN LAS ESCUELAS CDMX

Rosy Ocampo planteó que ahora que la Secretaría de Educación Pública (SEP) a la par que Claudia Sheinbaum, gobernadora de la CDMX anunciaron en conjunto el uniforme neutro entre el alumnado que tanto niñas como niños decidirán junto con sus padres si eligen ponerse falda o pantalón o combinarlo.

Al respecto, declaró la productora ejecutiva, “De hecho estas temáticas que están sucediendo hoy se están aplicando en esta telenovela porque en esta historia, incluso tenemos los personajes infantiles preadolescentes como nuestra niña que deja la primaria para entrar a la secundaria. Entonces al conocer este anuncio va a hacer un tema que se va a tratar y que finalmente se incluirá como parte de la apertura que vivimos”.

Y como madre de familia, Rosy Ocampo dio su opinión sobre el tema escolar: “Esto va más allá de eso de una vestimenta, porque uno como padre modela ciertas cosas. Tú eres niño, te mando a hacer un deporte y que sea agresivo. Tu mi hija, te llevo a clases de cocina. Está en nosotros como adultos que empecemos a moderar otro tipo de cosas donde niñas y niños tengan las mismas oportunidades de vida”.

SU MÁXIMO PREMIO QUE SUS TELENOVELAS ENTREN A LOS TELEHOGARES

Rosy Ocampo en la entrevista concedida a OEM se le planteó que cada trabajo de televisión es galardonada con el premio del público que organiza Premios TVyNovelas y que si con Rompiendo el silencio, va por el Premio con causa, a lo que expresó sin dejar de esbozar una gran sonrisa que iluminó su rostro.

“El máximo premio para mí, es que la audiencia me vea, que vea lo que hacemos. Es la máxima presea que espera una productora ejecutiva de Televisa y que mi producto pueda entrar en los telehogares y en este caso tan particular -refiriéndose a Rompiendo el silencio, hacer un cambio. Esto es, si una niña o adolescente al ver esta novela toma la decisión de postergar su iniciación sexual o si decide hacerlo con la responsabilidad de protegerse con anticoncepti9vos para no embarazarse, ya hicimos el cambio”, ahondó.

Rompiendo el silencio inicia grabaciones el 1º de julio, se lanza comercialmente la primera semana de octubre en el canal Las Estrellas –1.1-, a las 18:30 horas de lunes a viernes, producción ejecutiva de Rosy Ocampo.