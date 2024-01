Royal Flying Doctor honra la labor de los médicos que atienden urgencias

La actriz australiana Emma Hamilton homenajea la labor de los médicos del servicio aéreo en su nueva serie, “Royal flying doctor”, cuyo guion está inspirado en las historias reales de los integrantes de esa organización no gubernamental australiana, cuya labor inició en 1928.

“Escritores, directores, productores, todos sentimos la responsabilidad de crear un show que honre a los doctores reales en una manera especial. No queremos hacer algo que ellos no harían o que no se haga de manera correcta”, comentó a El Sol de México en entrevista.

“Porque ellos son tan meticulosos y cuidadosos en lo que hacen, son fenomenales en sus habilidades médicas, queremos mostrarle eso al mundo, porque sin una verdadera organización y no queremos decepcionarlos”, agregó la también estrella de “Los Tudor”.

La serie, cuyo rodaje se realizó en una base médica real, sigue la vida de “Eliza Harrod” una doctora que abandona su natal Londres, luego de descubrir que su esposo fue señalado por conducta sexual inapropiada, para mudarse a Australia junto con su hijo para iniciar una nueva vida.

Ahí se une al equipo del Servicio Médico Aéreo de Australia, cuya labor consiste en atender emergencias en lugares remotos a bordo de una ambulancia voladora, donde se enfrentará al reto de atender pacientes con los recursos disponibles.

Para preparar su personaje tuvo la oportunidad de conversar con algunos médicos, e incluso subir a bordo de los helicópteros, para conocer de cerca su labor, y llevar esa experiencia a la pantalla.

“Tuve mucha suerte de haber sido invitada a una de las bases, antes de que empezáramos a grabar la primera temporada, conocí a uno de los doctores y me subió abordo, pude observar y conocer”, contó.

“Hablamos con los doctores todo el tiempo mientras estábamos grabando, sólo he estado en un avión un par de veces. Pero los doctores nos han dado la bienvenida y nos han apoyado mucho mientras rodamos la serie, y también cuando estamos rodando nos da una sensación de certeza”.

Con humor compartió que la dinámica en el set era divertida, porque en ocasiones se encontraban con los doctores, y los llegaba a confundir con compañeros de la producción. Sin embargo, siempre aprovechaban para conocer sus testimonios.

“Cada vez que nos topamos con un doctor real en la base, y tienen un poco de tiempo, siempre les preguntamos por estas historias. Para mí una de las más increíbles que me encontré grabando esto fue en la primera temporada”, finalizó.

La serie Royal Flying Doctor se transmite por Sony Channel a partir del 16 de enero.