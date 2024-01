Miles reciben el Año Nuevo al ritmo de la salsa junto a Rubén Blades

Con la Glorieta del Ahuehuete a su espalda y más de 100 mil asistentes, el panameño puso sabor a la noche gracias a temas como “Plástica”, “La palomilla”, “Decisiones”, éste último del álbum Buscando América mismos que fueron los primeros en sonar.

Muy puntual, a las 22:30 horas, las luces del escenario se apagaron, los gritos de los asistentes empezaron a hacerse presentes. El anfitrión salió con un sombrero negro, vestido formal, saco y pantalón en color gris y un suéter negro que combinó con una bufanda del mismo color.

“México tiene una extraordinaria calidad artística y el hecho de que nos hayan invitado a nosotros es algo que agradecemos profundamente. El hecho que ustedes nos consideren teniendo a tanto talento aquí, en verdad muchas gracias”, afirmó el cantante sobre el escenario. Doble Vía Despega en 2024 y aterriza en 2023: el vuelo que "viajó en el tiempo"

La fiesta continuó con temas como “Buscando guayaba”, del álbum Siembra de 1978, “Paula C” y “País portátil”, como parte de su Salswing Tour. El artista se acompañó de 20 músicos que integraban la orquesta de Roberto Delgado, todos portando trajes color negro.

“El éxito no es sólo de una sola persona, el éxito siempre tiene muchos ingredientes y componentes que muchas veces no se agradece y yo agradezco porque el éxito no es mío, es de todos nosotros (refiriéndose a su orquesta) y de ustedes también (el público) por gran apoyo”, expresó el cantante de 75 años.

El espectáculo se detuvo por unos minutos mientras se daba la cuenta regresiva para recibir el 2024, a cargo del Jefe de Gobierno Martí Batres. Algunos pidieron deseos con uvas que llevaban guardadas en sus mochilas, mientras que otros ansiaban ya que regresara el show musical. Pirotecnia de colores iluminaron el cielo para celebrar el nuevo ciclo que comienza.

“Mi deseo para ustedes mucha salud, oportunidades y alegría”, compartió el también actor con el público.

Fueron más de dos decenas de temas, pero uno de los más coreados fue el éxito “Amor y Control”, éste provocó que muchos asistentes bailaran, algunos desde su lugar, otros más sacaron su celular para retratar el momento, incluso los guardias de seguridad, olvidaron por un momento su tarea y se pusieron a filmar la canción, mientras que algunos más lucieron conmovidos por el tema. Otro éxito fue “Pedro Navaja”, que muchos nuevamente bailaron y disfrutaron de cada minuto de la canción.

“Queremos agradecer al Gobierno de la Ciudad de México, a la Secretaría de Cultura y todos los que están involucrados en este concierto, al equipo técnico, muchas gracias”, dijo el cantautor.

El show no sólo fue de entretenimiento, sino también de denuncia social. Pidió a la gente luchar por sus sueños y alcanzar cada una de sus metas, pero siempre por el camino del bien.

“Nací en un barrio llamado San Felipe, por alguna razón internacional los barrios calientes siempre les ponen nombre de santo, será por si a ver si algún día los arreglan, pero en ese lugar todo el mundo fue a la escuela, en Panamá, siempre buscamos hacer las cosas por el lado del bien, no a través de la corrupción y la trampa como muchos políticos, sino a través del esfuerzo, el sentido del honor, es súper importante no perder el sentido del honor”, expresó de manera firme Blades, discurso que se llevó una ola de aplausos.

Acto seguido, el artista dedicó el tema “Las Calles” a todos aquellos que, como él, vienen de familias que se han “fregado” por hacer las cosas bien y para todos los barrios que los nutrieron.

“Ojos de perro azul”, “El padre Antonio y el monaguillo Andrés”, “Todos vuelven”, “El cantante”, “Maestra vida” y “Patria” fueron algunos de los temas que sonaron en las más de tres horas que se presentó el también político con más de 50 años de carrera.

⏳En Paseo de la Reforma miles de personas esperan para recibir el #anonuevo2024 con el concierto de @rubenblades 🎺 pic.twitter.com/Ot7CdbIgA3 — El Sol de México (@elsolde_mexico) January 1, 2024

Aunque la temperatura marcaba 10 grados en el termómetro, minutos antes de las 00:00 horas, el frío simplemente no se sintió ya que muchas personas emanaban calor de los bailes que pudieron algunos realizar, sobre todo aquellos que se encontraban a los costados donde había más espacio.

Hubo personas que llegaron desde las 14:00 horas, algunos antes, para poder apartar su lugar lo más cercano al escenario posible. Ejemplo de ello fue la familia Hernández quienes provenientes de Chalco, Estado de México, arribaron con chamarras, boinas y bancos de plástico armables.

“Venimos cada año a celebrar el fin de año, ya es una tradición para nosotros”, dijo la señora Yolanda Altamirano.

Así como esa familia integrada por cuatro personas, dos adultos y dos menores, hubo quienes llegaron en pareja o hasta solos.

No faltaron los gorros alusivos al Año Nuevo, las corbatas y los lentes con luces, así como orejas y diademas.

Por otro lado, en redes sociales, la cuenta de X Glorieta de las y los Desaparecidos pidió al activista que dedicara la canción “Desapariciones” a aquellas personas que siguen sin encontrar dentro de la gestión del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchos internautas estuvieron a favor y aseguraron que, con esto, podrían alzar la voz. Sin embargo, no sucedió y únicamente quedó en una petición.