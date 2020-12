Rubén Zamora y Carla Nieto llevan Consciencia a la oferta en streaming  

Los actores Rubén Zamora (Los simuladores, Paramédicos) y Carla Nieto (Si yo fuera tú, Noctem) consideran que el arte ha sido una pieza fundamental para la evolución de la humanidad, y por ello celebran vivir en una época en la que el público puede disfrutar de una buena película en la comodidad de su casa.

Ambos protagonizan la cinta Consciencia, que se transmitirá de forma gratuita vía streaming. Debido a las dificultades que los cineastas han tenido para llevar sus películas a las salas a causa de la crisis sanitaria, consideran que es momento de que el formato presencial y el virtual aprendan a coexistir, porque al final del día todo juega en favor de los espectadores.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

"El cine, las películas o el teatro, de nada sirve que estén 'enlatados' o 'enlibretados', si en esta situación tiene que ser a través del streaming porque no podemos ir a salas o no hay dinero para ir a ver una película, como le sucede a tanta gente en Latinoamérica, y nos llegan las historias a través de un smartphone, una tablet, o de otro lugar que no es el cine con butacas y con pantalla grande, pues bienvenido. La cuestión es que esas historias lleguen y se transmitan a la gente", señaló Rubén.

Aunque reconocen que el cine también es un negocio, y por ende tiene como objetivo generar ingresos en taquilla, por lo que se solidarizan con quienes atraviesan dificultades económicas. Carla considera que no es necesario pagar grandes cantidades de dinero para tener acceso a contenidos de calidad, y asegura que la cuarentena abrió la puerta para descubrir nuevas formas de entretenimiento.

"Estamos en un momento en que la gente realmente la está pasando muy mal, hay quienes no se pueden pagar ciertas plataformas, y el tener algo gratis me parece una gran opción para tener una gran cantidad de películas, algunas de ellas como la nuestra, que no es súper comercial ni de un gran estudio, pero que tienes la oportunidad de verla en tu casa. En este momento, hace que te alegre un poco, porque la pandemia es muy deprimente y el arte te hace soñar, es muy necesario ahora mismo, es una gran forma de ver esto", comentó.

Consciencia narra los altibajos de la relación entre Elizabeth y Arturo, quien atraviesa por un momento de crisis derivado de una ruptura, y no logra conectar con ninguna persona a su alrededor. Debido a la complejidad del personaje, los actores platicaron que Rubén se mantenía concentrado incluso fuera de cámaras, lo que se tradujo en una energía única dentro del set.

Celebridades Marvel revela que Star-Lord es bisexual y poliamoroso

El actor agregó que el haber estado en la piel de un hombre con tantas barreras lo hizo recordar los consejos de su hermana, quien le decía que no estaba solo en este mundo y siempre debía ver por los demás. Por ello, asegura que la construcción del perfil fue muy interesante, porque tuvo que adentrarse en su mente sin identificarse con su modo de pensar.

"Fue un desafío muy bonito, esta profundidad o este mundo interno que tiene Arturo, su visión de túnel por un mismo camino, sin ser capaz de ver lo que hay más allá y sin ser capaz de no lastimar a Elizabeth. Fue una construcción de la mano de Sergio Peña (el director y escritor), de muchas charlas y de mucho hilar fino para poder llegar a este personaje tan atormentado y tan inmerso en sus patrones", dijo.

Consciencia se estrena hoy a través de la plataforma gratuita Tubi.