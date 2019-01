Rubí ahora será serie

El venezolano Leonardo Padrón, guionista de la historia Amar a muerte que protagonizan Angelique Boyer, Michel Brown y Alexis Ayala, será el encargado de escribir la nueva versión de la telenovela Rubí en el formato de 25 epidosios.

Padrón, autor también del musical Piaf, voz y delirio, mencionó que será para él un reto escribir la adaptación de la historia original de Yolanda Vargas Dulché, de la que ya hay dos versiones de televisión y una película.

"Fue una historia que hizo un hito como las otras que formarán La Fábrica de Sueños de Televisa, fueron clásicas de la televisión mexicana y ahora sintetizarla en 25 capítulos es el reto, porque en una trama en la que pasaban tantas cosas, pensarla ahora en una nueva sintaxis narrativa bastante ágil, donde no le da chance al televidente ni de parpadear. Incluiremos valores de producción mucho más modernos sin traicionar la historia, sino hacerle un homenaje. Voy a empezar la sinopsis y luego los capítulos”.

Sobre la posible protagonista se ha escuchado el nombre de Claudia Martin. “Sí sí he oído su nombre, he escuchado otros nombres de actrices más, no sé cuál será la decisión definitiva que la dirá Televisa”, aclaró Padrón.

La historia de la ambiciosa muchacha que le roba el novio a su mejor amiga antes estuvo protagonizada por Fanny Cano (1968), Barbara Mori (2004) e Irán Eory en la versión cinematográfica de 1970.