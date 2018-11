Rupert Grint de mago a criminal

La fama mundial le llegó cuando apenas tenía 13 años. Interpretar a Ron Weasley, el mejor amigo de Harry Potter, le permitió volverse un rostro conocido con este personaje que a veces pecaba de inocente. Ahoracon 30 años de vida, Rupert Grint ha dado un giro a esta personalidad gracias a su papel como Charlie Cavendish en la serie Snatch.



Se trata de una producción de Sony, basada la cinta homónima del año 2000 dirigida por Guy Ritchie y protagonizada por Brad Pitt, Benicio del Toro y Jason Statham, en la que el actor explora un mundo totalmente distinto al de sus trabajos anteriores.



“Todo lo que tenga que ver con una historia del crimen es algo muy divertido, siempre me he sentido atraído por ese mundo, es algo excitante. Vi la película original de Snatch y soy una gran fan”, dijo el actor durante una conferencia telefónica con medios internacionales.



“Creo que, de las películas, me encantaba el lenguaje, un poco atrapado en el diálogo citadino, fue muy importante para nosotros representar eso correctamente en nuestra serie, es otro nivel”, explicó sobre esta producción que estrenará su segunda temporada en México mañana a través de la plataforma Crackle.



En Snatch, el actor forma parte de un grupo de jóvenes veinteañeros cuya relación con el crimen organizado se va desentrañando a través de los episodios. Charlie Cavendish es un criminal proveniente de una familia adinerada que acompaña a Albert Hill (Luke Pasqualino), un estafador londinense.



“Yo no soy muy mal portado, tengo mis momentos como todos, es un poco difícil el decidir qué parte de mí está en Charlie. Él es un tipo algo inusual, nunca he conocido a alguien parecido. De verdad disfruto el contraste entre él y los demás personajes. Es una dinámica interesante, quiero decir, siempre me pregunto cómo sería estar envuelto en un crimen, es interesante”.



Aunque se trata de una historia que puede contarse a través de la acción o el drama, Snatch prefiere tomar la comedia como vector.“Me parece que (la comedia y el drama) van de la mano, ya sabes, los chicos malos, los asaltantes de bancos y la comedia, de cierta manera se yuxtaponen, juegan entre ellos y son tan opuestos y creo que es esto que los hace tan graciosos”, señaló.



Además de protagonizar Snatch, Rupert Grint también debuta como productor en esta serie, algo que “de verdad (ha sido) una experiencia interesante. Fue maravilloso tener esa perspectiva, explotar ese lado. No fue tanto de productor, era más sobre explorar ese lado. Me encantaría hacer más cosas en el futuro”, apuntó.



La segunda temporada de Snatch cuenta con diez episodios, los cuales fueron filmados en Costa del Sol, región litoral de Málaga en España.