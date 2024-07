Sabine Moussie podría sacar su “lado de villana” en La Casa de los Famosos México

Aunque va con una mentalidad pacifista, incluso con el objetivo de divertirse, la actriz Sabine Moussier quizá tendrá que sacar su “lado de villana”, si es que alguien “se quiere pasar de listo” durante su estancia en La Casa de los Famosos México, en su segunda temporada.

La villana de las telenovelas aseguró que no tiene una estrategia planeada, ya que se considera una mujer impulsiva y muy transparente, por lo que su rostro y comportamiento en general revelarán si se la está pasando bien o no.

“Siento que va a salir lo que tenga que salir porque si me pongo a planear una estrategia se me va a olvidar a la mera hora y va a ser peor, entonces yo prefiero ser yo misma y estar hasta donde tenga que estar, el día que la gente me permita estar ahí y voy a dar lo mejor de mí porque soy una persona apasionada con todo lo que hace y mis emociones sean cuales sean, me salen al extremo por los poros”, afirmó Moussier en entrevista con El Sol de México.

Gossip Acapulco Shore invade La Casa de los Famosos: Karime Pindter es la nueva integrante

“Trataré de pasarla lo mejor posible sabiendo que habrá cosas que me puedan presionar o doler, pero siempre he sido una guerrera, una luchadora, una sobreviviente y es lo que pienso seguir haciendo, siento que hay muchas cosas que me puedan lastimar, pero muchas veces será por estrategia de otros”, agregó.

Para la actriz, las enseñanzas de la vida son las que utilizará como herramienta para mantenerse dentro del reality. Si bien existen muchas técnicas de actuación que pudiera aplicar, no es algo que le gustaría ya que quiere darse a conocer al público como es.

“La verdad no estaba tan segura (de entrar a la competencia), pero al ver cómo se volcó la gente cuando supo que yo entraba y los comentarios, mi corazón está inflado de emoción, gusto y amor”, sostuvo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Casa de los Famosos México (@lacasafamososmx)

La nacida en Alemania comentó que se sincerará en todos los aspectos de su vida, entre ellos, sobre su salud y los problemas que ha enfrentado debido a una caída que tuvo a una alberca sin agua durante la grabación de “Abismo de pasión”, en 2012.

En los últimos 12 años, Moussier se ha sometido a diversas cirugías, incluso un reemplazo total de cadera. Hoy mantiene controlado el dolor gracias a supervisiones médicas, así como comprimidos que le ayudan.

“De repente me duele, pero también hay un ‘chocho’ que me puedo tomar y me ayuda a salir adelante, esto también es un poco de control mental, sí me han operado de todo, pero cada que he tenido una fractura, nunca he faltado a trabajar, la gente no se entera porque soy una persona que siempre saca la casta y no me gusta quedar mal en mi trabajo, ni en mi vida y hay muchas cosas que hacer, entonces mientras Diosito no me diga 'hasta aquí', yo voy a hacer todo para seguir adelante”, dijo.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

La casa de los famosos México 2 se estrenará el 21 de julio, a las 20:30 horas, por Las Estrellas, bajo la conducción de Galilea Montijo.