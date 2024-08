Mi experiencia en La Casa de los Famosos fue lamentable y aberrante: Sabine Moussier

Lamentable y aberrante es como describe Sabine Moussier el ambiente que se vive dentro de “La Casa de los Famosos México”, especialmente en el team Tierra, en donde ella permaneció durante más de un mes.

La actriz fue la quinta eliminada del reality, sin embargo, fue un gran shock el que tuvo Moussier al darse cuenta de la realidad y lo que el público está opinando realmente de cada uno de los que forman parte del programa.

“Es un show que rebasa fronteras. La verdad es lamentable todo lo que sucedió allá adentro y creo que será mucho peor todo lo que siga, para mí es impresionante y muy triste ver cómo todo mundo es capaz de pasar por encima de los valores más básicos por dinero, esto no era una guerra, sino un juego, pero se convirtió en una guerra. Doy gracias a Dios por estar fuera, ha sido muy fuerte para mí”, afirmó Moussier en entrevista.

La villana de telenovelas aseguró que gran parte de los pleitos que ella enfrentó dentro de la casa fue porque quería defender sus valores, porque ella buscaba unificar en vez de dividir.

“Yo peleaba por la unión, la paz, el amor y fue por lo que luché siempre, sin darme cuenta que yo también estaba siendo manipulada dentro de mi mismo equipo y que había gente de quien sí lo sentí como con Mariana (Echeverría), que fui, la enfrenté y le dije: ‘perdóname, pero yo dije que eras una arpía, que eres mentirosa y no me gusta cómo juegas’, pero porque de ella me di cuenta, de Adrián Marcelo, Sian, Agustín, Gomita y Ricardo, no me di cuenta y ahorita llevo cinco horas con mi teléfono donde me dieron una salpicadita de información”, expresó.

Sabine lamentó vivir en un entorno en donde la gente se haga daño sólo por dinero, que para seguir adelante emitan faltas de respeto y se incite a la violencia.

“Yo tuve mis fallas y ofrezco una disculpa por la gente que afecté porque yo soy madre de dos hijos y no me gustó que a mi hija la llamen ‘puta’, sin deberla ni temerla, mi hijo que se haya tenido que ir de la ciudad porque se puso mal, si alguien quiere hablar conmigo yo lo haré de frente, nunca me esconderé, siempre daré la cara”, indicó.

La actriz de 58 años, originaria de Alemania confesó que “La casa de los famosos” se convirtió en un juego sucio, que no está bien lo que sucede dentro del cuarto Tierra y que sólo trasgreden los valores, algo con lo que no conecta, a pesar de que ella hizo comentarios ofensivos hacia las mujeres de la casa.

“Ofrezco una disculpa por el comportamiento que haya tenido, que haya sido fuera de lugar, pero sí puedo decir que estuve defendiendo valores, el amor, traté de crear unión”, finalizó.

¿Se arrepiente de algo?

A pesar de que no se arrepiente de haber participado en el programa, la actriz no volvería a estar en proyectos de esta índole, reveló.

“Sólo me arrepiento de haber sido tan ingenua, de haber creído en la gente, pero creo que me dejó muchas enseñanzas de vida”.

En cuanto al tema económico, tampoco se queja ya que dijo que tuvo un buen contrato que le está ayudando a solventar gastos tanto de ella como de sus hijos, incluso este proyecto le abrió nuevas puertas laborales.

“Sí tengo una deuda con mi mamá, que me apoyó con algunas cosas y hay que sacar adelante a los niños, asumir muchas cosas, pero gracias a Dios el arreglo que yo tuve fue muy bueno y puedo salir adelante y tengo más proyectos, yo creo que Dios sabe todo el esfuerzo y sacrificio que hago, así que no me ha faltado trabajo”, finalizó.