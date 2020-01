Sabo Romo y Tania Libertad rompen géneros en Sant

Santa, es el nuevo concepto musical discográfico que reúne a Tania Libertad y Sabo Romo.

“Tania bolerista y yo de extracción de rockera, estamosrompiendo fronteras y géneros con un repertorio que hemos definido como música entrañable, con algunos temas inéditos, otras conocidas que nos han marcado la vida gracias a grandes músicos y de grandes compositores. La vida nos da la posibilidad de hacer música juntos como de hacer, decir y pensar lo que nos da la gana”, comentó el integrante de Caifanes.

“Estamos rompiendo con lo establecido en cuanto a música y nos atrevemos a hacer este concepto porque nos une una gran amistad de años atrás, que para mí es una fortuna haberles hecho nuevos arreglos a las canciones, algunas ya las hemos grabado en el estudio”.

Con Santa que se lanza en marzo oficialmente, Sabo reconoce que, “yo canto con Tania, toco el piano, he hecho los arreglos a las canciones y me meto a terrenos que usualmente no me verían inmerso”.

Aceptó que “ya hemos hecho la prueba en vivo en dos actuaciones, los dos cantamos, yo toco el piano. Es a manera de una bohemiada con música que en cualquier circunstancia y con cualquier instrumento se puede dar a un público”.

En relación al nombre del concepto Santa, confió el artista deriva de la primera sílaba del nombre de ambos: “Sa de Sabo; y Ta de Tania y en medio va la n”.

EN PUERTA LA GRABACIÓN DEL 3ER. ÁLBUM ROCK EN ESPAÑOL SINFÓNICO

En la charla, Sabo Romo informó, entre otros temas, que el tercer álbum de Rock en tu idioma sinfónico, cuyo concepto lleva cuatro años enriquecido con shows, “ya está a la víspera, pero me reservo los nombres de los rockeros que ahora nos acompañarán con viejas canciones maravillosas que interpretaremos de los ochentas, mi manager es el productor ejecutivo, Eliseo Reyna, es lo único que puedo adelantar”

Sostuvo que Rock en tu idioma Sinfónico 3, saldrá a la venta entre septiembre y octubre próximos con un intervalo de cuatro a cinco meses para arrancar la gira de conciertos, como lo han hecho con los dos trabajos musicales anteriores.

Y de Caifanes, afirmó que luego del lanzamiento del sencillo Heridos, van por buen camino, desde retomar las giras contemplando conciertos en Estados Unidos y Centroamérica en este 2020. “Continuaremos hasta que el público quiera y nos daremos nuestro tiempo para seguir creando temas inéditos e irlos colocando de uno en uno como sucedió con Heridos”.