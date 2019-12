Said Sandoval, actor de Club de Cuervos producirá y protagonizará serie sobre boxeo

Luego de tomar popularidad por su papel como Cuau en la serie de Netflix Club de cuervos, el actor Said Sandoval prepara su primer trabajo como productor en una serie de televisión.

En entrevista con El Sol de México, el actor comentó que se encuentra trabajando en el desarrollo de Cañonero, serie donde también participará como actor. “La historia es sobre un boxeador venido a menos que ha tocado las mieles del éxito, pero que en realidad jamás aprovecho las oportunidades y siempre se achicó”.

Sandoval adelantó que este proyecto, que ya cuenta con una casa productora para su realización, tiene la intención traer a la discusión un deporte como el box, que es “algo que ha dado muchos triunfos, mucho orgullo, personaje históricos a México y creo que (este guion) es una forma de reivindicar el boxeo, el pensamiento del mexicano”.

Al estar situada esta historia en Sinaloa, Said Sandoval explica que Cañonero es una oportunidad para retratar dignamente este lugar. “La realidad es que no es solo un estado o una ciudad. Vivimos en estos momentos en un país sumamente violento y creo que contar historias de esperanza es algo muy necesario para esta sociedad”.

Antes de este proyecto que espera comenzar a filmar en 2020, Said Sandoval participa en la serie Hernán, donde interpreta a Puxku líder de los Totonacas, personaje para el que requirió estudiar el náhuatl y una investigación basada principalmente en documentales.

“La realidad es que la información alrededor de los Totonacas viene en su mayoría de tiempo después de la Conquista. Sabemos que mandan un aproximado de mil 500 hombres con Cortés, justo bajo el mando del personaje que interpreto”, explica.

“Esa es la información fidedigna, pero también hay una labor de imaginación y creación con respecto a ello, porque justo existe esta problemática de no tener referentes tan claros. Los maestros de náhuatl nos decían que ahora se habla la lengua así, pero lo cierto es que no se tiene precisión de cuáles son las entonaciones exactas, no hay una certeza sobre su forma de expresarse”, concluye.