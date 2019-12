Sailorfag rompe con estereotipos de género

“No es que me guste la polémica es que la atraigo de repente” dice Sailorfag, youtuber y exponente del género urbano, quien abrirá el próximo concierto de Tomasa del Real, el 5 de diciembre, en la Ex Fábrica de Harina en la Ciudad de México y aventuró que habrá mucho “perreo”.

El rapero de 24 años, de origen sonorense, tiene un gran número de seguidores en su canal de videos donde toca temas como el machismo, los privilegios masculinos y la misoginia, con un estilo irreverente que acompaña con una imagen igual, fuera de formulismos.

El artista a través de distintas plataformas, ha difundido canciones como Amiga date cuenta, Perrear Llorando, Konnichiwatontas, Ya no Quiero y Caninas, entre otras y no descarta para el próximo año hacer un álbum, por lo pronto, se prepara para su próxima presentación.

En entrevista, Sailorfag dice identificarse con la chilena con quien en dicha fecha compartirá el escenario. Ambos son afines al compartir su gusto por reguetón, hip-hop y trap. “También porque su personalidad (de Tomasa) es cool, porque los dos somos reales, siento que su música me inspiro para yo hacer la mía”.

Agregó que además se trata de los ritmos que más ha escuchado y la mayoría son hombres los intérpretes. “Por eso me quise meter en este género. Las letras yo las hago con un lenguaje muy sencillo, no he necesitado de nadie para escribir mis canciones, depende mucho de mi estado de ánimo”.

Sobre su imagen, el artista menciona que le gusta vestirse y maquillarse con colores vivos, o como se sienta, en ocasiones vuelve a recurrir a su etapa emo, pero en general “no me inspira nadie en específico, tal vez el street fashion (moda urbana) o de repente la asiática”.

En cuanto a su tiene algún proyecto futuro en la música, Sailorfag responde: “No tengo ninguna expectativa, no es algo que planeaba mucho, surgió así y veo que a la gente le gusta” y la prueba es que sus dos discos, el primer homónimo y el segundo Terrible, perriemos, han sido bien aceptados por sus seguidores.

OMG! En secreto, Dulce María se casa con el productor Paco Álvarez

Asimismo, la controversia es algo que el entrevistado ha tenido adherida desde sus constantes tuits de odio-amor hacia ciertas conductas de los hombres heterosexuales y muchas de sus inquietudes al respecto son las que plasma mediante el reguetón.

“Siento que el género ha evolucionado mucho, antes como que se creía era muy machista y considero que en todos los ritmos existe y me da gusto que ahora estén más mujeres en lo urbano y en mi caso intento romper estereotipos y lo que van a ver en este concierto es mucho perreo y diversión”, concluyó.