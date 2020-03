Sale adelante el Vive Latino en primera jornada

“¡Traes el Coronavirus!”, se escucha decirle un chavo veinteañero a su amigo. Entre risas, ambos siguen caminando después de comprar una cerveza para acercarse a uno de los escenarios donde Vicentico ya está arriba tocando temas propios y otros de Los Fabulosos Cadillacs.

La multitud se congrega y cada vez hay menos espacio entre una persona y otra. Nadie alrededor tiene cubrebocas y los amigos que vienen en grupo se abrazan, bailan pegaditos, se dan besos y comparten su trago desde el mismo vaso.

Así se vivió la primera jornada del Vive Latino, donde la alerta sanitaria por el COVID-19 puso en riesgo la edición número XXI. Sin embargo, el ánimo no decayó. A pesar de que en el escenario principal se noto menor afluencia a la que hubo el año pasado, quienes estaban presentes cantaron, bailaron, bebieron y se rieron a la menor provocación de las alertas sanitarias.

Aquí importaba la música, ver a Vicentico intentando seguir la coreografía que él mismo popularizó en 2012 con Creo que me enamoré, y que apenas unos movimientos y el silbidito burlón le salieron.

El argentino fue uno de los actor principales de esta edición que congregó a miles de asistentes, según datos de Ocesa.Los 50 minutos que estuvo sobre el escenario fueron suficientes para recorrer canciones como Morir a tu lado, Freak, su más reciente lanzamiento, e incluso Siguiendo la Luna y Vasos Vacíos, clásicos de Los Fabulosos Cadillacs.

El festival de música iberoamericana también ofreció sorpresas. En uno de los escenarios alternos al principal apareció la Banda Machos con sus llamativos trajes rosas quienes junto a Joselo, miembro de Café Tacvba, interpretaron inesperadamente La culebra.

En esta primer día, artistas como Little Jesús, The Cardigans, BersuitVergarabat, Francisca Valenzuela y Chetes ofrecieron su música en los cinco escenarios que fueron dispuestos para actos musicales. Hasta el cierre de esta edición, se anticipaba la presencia de The Rasmus, Carlos Vives, un homenaje a José José y el show de Guns N’ Roses, quienes serían el acto principal.

Aplican medidas precautorias

Antes de ingresar al Foro Sol, elementos de la Secretaría de Salud y de servicio médico tomaronla temperatura a los asistentes al Vive Latino con una pistola especial, esto como una medida de precaución para evitar contagios dentro del encuentro musical.

Las personas que tenían un registro mayor a la normal fueron remitidos a otra área donde un médico los evaluó para conocer su estafo de salud. En algunos casos, las personas que presentaron una temperatura mayor fue porque habían llegado corriendo, por lo que se les realizó una segunda evaluación para corroborar nuevamente su temperatura.

En los establecimientos de comida, todos los puestos contaban con botellas de gel antibacterial. Y aunque algunas personas lo ocupaban antes y después de pedir sus alimentos, una gran parte de los asistentes no tuvo esta precaución e ingerían sus productos sin lavar sus manos.

Alguno vendedores de bebidas alcohólicas contaban con guantes de látex para servir y realizar el cobro a través de pulseras especiales. Sin embargo, los vendedores de cerveza, tanto en puntos de venta como en carritos móviles, no contaban con guantes te s, cubreboca o algún tipo de protección y los líquidos eran abiertos y servidos en presencia de los compradores.

Como los organizadores lo habían anunciado, en las pantallas de los escenarios se proyectaron mensajes para invitar al público a tener medidas preventivas durante todo el evento.