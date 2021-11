Sale Mauricio Islas de MasterChef

Mauricio Islas, es el décimo cuarto expulsado del reality Masterchef Celebrity 2021, a quien descalificaron por exagerar en el picante en su platillo en el reto de eliminación que libró con Laura Zapata y Patricia Navidad.

En la 15 semana del concurso culinario de televisión de Azteca Uno, el artista eliminado reconoció su error, tras oír en voz del chef Joserra, la decisión tomada por los jueces.

"A estas alturas te vas por detalles, yo me voy por el chile, por mis salsas. Sí estoy triste porque no me hubiera gustado irme, pero me voy porque hoy es un día para mí muy bueno e importante, porque venía conectado, motivado, por mi familia, porque yo estoy aquí por ellos. Los amo, son mi todo, les deseo lo mejor de lo mejor y quiero decirles que ha sido un placer conocerlos, que bueno que me fui hoy y no en otro programa”.

"Hoy vine con este escudo que me ha cambiado la vida, mi familia, mi mujer, mis hijos. Estoy aquí por ellos", dijo al señalar su playera con las palabras Super Dad.

Antes de quitarse el mandil negro Mauricio Islas, la chef Betty le gritó: “Te queremos Mao”.

Fue el chef Joserra quien le explicó a detalle, porque tomaron la decisión de expulsarlo: "Tu plato tenía muy buena técnica, una técnica de la tortilla excelente, es la primera vez que nosotros vemos una tortilla lacrada en todo el concurso, la cocción del huevo era perfecta, pero hay algo sobre todo nosotros como chefs como cocineros, que es muy importante la buena utilización del picante.

"Si vamos a utilizar un chile debe de tener el sabor primordial del producto principal que estamos usando, eso fue lo que hizo que tomáramos una decisión que aunque tenía gran técnica. Tenía ese gran detalle que no pudimos pasar por alto", le explicó el chef Joserra.

En la cuerda floja estuvieron Laura Zapata y Paty Navidad, quien se reincorporó al reality después de haber superado el Covid-19. En este programa se contó con la presencia de la cantante y actriz Edith Márquez, que degustó los platillos para dar su opinión de la preparación que hicieron los competidores del reality.

La próxima MasterChef Celebrity decidirá quiénes son los cinco semifinalistas que llegan a la semifinal, entre ellos: Germán Montero, Paco Chacón, Stephanie Salas, Matilde Obregón en representación de Aida Cuevas, Paty Navidad y Laura Zapata.