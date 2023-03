Salvados por la música tradicional: La Santa Cecilia cumple 15 años impulsando ritmos clásicos

Amantes de la bohemia y apasionados por la música, los integrantes de La Santa Cecilia con su repertorio, lleno de fusiones, reinterpretaciones y canciones nuevas, han demostrado que aún falta mucho para que la música tradicional mexicana se tome la del estribo. Y es que cada vez son más los jóvenes, tanto en México como en otras partes del mundo, que reviven sus versos y canciones gracias a la entrega de estos músicos de origen mexicano, nacidos en Estados Unidos, como lo hacen con el segundo volumen de Cuatro copas: Bohemia en la Finca Altozano.

“Creo que la música mexicana y tradicional fue la que nos rescató a nosotros desde muy jóvenes, porque fue nuestra manera de formarnos como músicos. Simplemente lo que queremos es seguir interpretando esta música, para guardarla y documentarla dentro de nuestra memoria.

“Somos una banda que nos juntamos porque nos apasiona la música tradicional y la de toda Latinoamérica, queríamos hacer fusión, pero también queríamos contar nuestras propias historias”, comenta La Marisoul, vocalista de la banda, en entrevista con El Sol de México, quien recuerda aquellos años mozos en los que ella cantaba en plazas y restaurantes con un trío de boleros, por invitación de su papá.

PRESERVAR UNA FORMA DE VIVIR

La cantante menciona que, al reconocer en ellos mismos que esta música nacional es la que les ha dado identidad, en Estados Unidos hay una inmensa labor de búsqueda y conservación de la cultura mexicana y sus raíces, fomentada tanto por músicos como por la misma gente que radica allá, misión que también han tomado como propia con la esperanza de inspirar a otras personas.

“Lo que nosotros queremos es preservar una manera de pensar, de sentir y de vivir la vida. No es que queramos mantener vivo el bolero. Es muy parecido a lo que hacen los libros, que nos pueden ayudar a explicar sensaciones y sentimientos que no podemos entender en el presente hasta que regresamos a ellos. Ahora vivimos en un momento en el que todo pasa tan rápido, que ya no sabemos cómo vivir y sentir, ni siquiera tenemos tiempo para sentirnos tristes; por eso es que es importante recordar esta música, ya que seguimos sintiendo las mismas cosas”, comenta a Miguel Oso Ramírez, percusionista de la agrupación.

La Santa Cecilia cumple 15 años / Romina Solis | El Sol de México

INTERPRETAR CON RESPETO

Al recordar que desde sus inicios lo músicos de La Santa Cecilia, han sido “muy hueseros”, es decir que llegaron a presentarse en los más diversos lugares, como bodas, serenatas, quince años y más, La Marisoul asegura que su repertorio en realidad es amplísimo, el cual disfrutan todos, por lo que no les ha sido difícil recuperar canciones como Cuatro copas, Amar y vivir o Amor eterno. Sin embargo Oso reconoce que el verdadero reto es elegir, pues si por ellos fuera, harían discos de hasta 30 o más canciones.

En cuanto a la forma en que mantienen el espíritu de las composiciones tradicionales, ambos músicos explican que en realidad lo que hacen es tratar es darle un sentido tradicional; mientras que en cuanto a canciones propias se permiten la máxima experimentación, fusión y goce de los géneros más diversos.

“Nosotros pensamos, como dice en inglés ‘if it ain't broke, don't fix it' (si no está roto, no lo arregles). Siento que cuando hacemos esas experimentaciones las hacemos con mucho respeto, esa es nuestra escuela: hacer las cosas e interpretar dando el lugar a los compositores, aprendiéndote bien las canciones. No es cantar como uno quiera, sino con el sentimiento que requiere cada canción. No es mi intención ni estilo traer estos sonidos a la modernidad”.

MEZCLAR PARA ENCANTAR

Aunque es una lucha que aún debe continuar, La Santa Cecilia pertenece a esas agrupaciones en las que la figura femenina forma parte crucial. Marisoul, con la admiración que tiene por otras artistas, como Mercedes Sosa o Andrea Echeverri, ha llevado a sus propias presentaciones la inspiración que le provocan esas mujeres.

“Creo que hay que ocupar espacios, como ellas lo hicieron. Es importante porque estoy segura que al realizarme en lo que yo quiera, quizá inspire a una muchacha como yo, morena y gordita y que bien chingona diga ‘yo quiero cantar’”.

MÁS QUE SÓLO CUATRO COPAS

Después de compartir música romántica en su primer volumen Cuatro copas, ahora el grupo presentará canciones como La copa rota, Almohada y Carretera. Las cuales fueron grabadas entre caballitos de tequila y mezcal alrededor de la fogata con vista al bosque. Todos ellos fueron acompañados por amigos de la banda, que también son grandes voces, como Patricio Hidalgo y el Dueto Dos Rosas.

“Con este disco quisimos festejar nuestros quince años, así que estuvimos rodeados de amigos. Nuestra intención es regalarle a la gente un momento, que nos conozca más afondo, nuestra esencia, que sepan que amamos la música. En este disco no buscamos la perfección, es orgánico, como la vida, con todo lo bonito, lo raro y lo feo”, concluye La Marisoul.