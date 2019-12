Samo se vuelve salsero junto a Los Socios del Ritmo

“Vengo de la calle y vengo del pueblo”, declara Samo ante el hecho que a 14 años de su incursión en el pop, es hasta hoy, que se le escucha por primera vez en el género de la cumbia, combinando su canto y sonido con Los Socios del Ritmo con la canción icónica de temporada El Año Viejo.

“La verdad me encanta poder cantar este tipo de ritmos y canciones –refiriéndose a la cumbia-, vengo de Veracruz, nací y crecí con este tipo de música. Me siento contento de poder compartirlo con el público. Siempre he sido sandunguero y bailador por ser jarocho, pero nunca lo había expuesto en la música profesionalmente y agradezco a Los Socios del Ritmo por hacerme parte y llevarme a ese lugar que necesitaba experimentar”, expresa a El Sol de México.

El video de la canción ya tiene 100 mil views en las plataformas digitales, "es un clásico de las fiestas decembrinas, de cuya canción por demás colocada en las plataformas digitales. Nosotros ahora nos autorefriteamos, era necesario buscar algo que sonara diferente por supuesto a la primera grabación", precisó Joaquín Salamanca integrante de la agrupación.

Los Socios del Ritmo reconocen que si a El Año Viejo la convierten en atemporal no dudarán en hacer un tour con el solista independiente Samo recorriendo el interior de la República Mexicana y Estados Unidos, nada más es cuestión que los empresarios se interesen por ambos

Samo entre otras cosas afirmó que no dudará en volver a grabar ahora un disco completo con sonido de cumbia, porque en la vida se trata de arriesgar y tras sus vivencias en la balada, acepta que se tardó en interpretar cumbia:

“Nunca me había animado hacer cumbia como tal. Antes ya me habían propuesto tanto solistas como otras agrupaciones, pero nunca había aceptado las colaboraciones. Todo tiene su tiempo y sucedió cuando debe suceder. Conversamos tomando nuestro vino y hubo buena energía sí debo de confesar que a futuro haré un álbum completo de cumbia, como otras colaboraciones rítmicas. Llevo muchos años haciendo balada y ahora experimentarlo es lo mejor que me ha pasado”.

Agregaron que para la realización del videoclip El Año Viejo tuvieron de locación natural del l Ajusco dirigido por Antonio Roma, donde duraron todo el día hasta la madrugada realizarlo de cuyo ambiente lo ponderaron debido a que informaron que la camaradería sale a relucir.

MÉXICO INSEGURO EN CARRETERAS, LEVANTEN LA VOZ, DICE SAMO

Samo ante el hecho de ser robado en la carrera tramo Puebla-Tlascala, de una cantidad fuerte de efectivo y con cosas de producción para sus presentaciones como tan sólo los instrumentos, se refirió así”.

“Se hizo lo que obviamente debemos de hacdr todos: Debemos de levantar una denuncia aunque de repente las autoridades le dan carpetazo y veas en los MP muchos casos archivados y la gente desfalcada. La verdad es que en la primera semana si se le dio un cierto seguimiento pero la verdad es lo que menos me preocupa. Me encantaría que las autoridades l e pudieran atención a esos puntos rojos porque acaban de asaltar a los homólogos de Matute en el mismo tramo y las autoridades tomándose su heladito de limón . Sería maravilloso que las autoridades prueben un poco de lo que vivimos los mexicanos que es la inseguridad que vivimos en las carreteras. A mí me fascina viajar terrestremente, pero ya no dan ganas.

Y ahondó sobre México que debe turistearse tranquilamente: “Las autoridades deben de poner un poquito más de atención, porque los mexicanos no merecemos un país tan inseguro. Somos personas que trabajamos, pagamos nuestros impuestos, somos personas que de verdad siempre buscamos lo mejor para nuestro país y no merecemos inseguridad en este país, no merecemos vivir con miedo. No me da tristeza, me da mucho coraje e impotencia, de tener unas autoridades tan dormidas en este tema, que realmente se preocupan por otras cosas y no por la vida de los mexicanos”.

Ante la pregunta que si encabezará una marcha en contra de la inseguridad pues la lista es larga de afectados Matute, Yahir, Esmeralda Ugalde, Alejandro Sandi -secuestrado y dejado en libertad posteriormente-, y Vanessa Arias, recientemente, contestó:

“Ojalá tomen las autoridades cartas en el asunto, porque esto no es juego, sino son vidas. A mi no me gustaría dejar México porque me encanta vivir aquí. Y no encabezaré una marcha, pero si hay que alzar la voz en contra de la inseguridad. Al final los gobernantes son nuestros empleados porque los elegimos. Y nos tenemos que quedar con la frustración e impotencia. Repito Sí convoco a todos mis compañeros artistas a que levanten la voz y si les pasa algo que denuncien aunque luego luego le dan carpetazo”.

Samo, aún no sabe si recibirá el Año Nuevo trabajando o irá a lado de su familia veracruzana. Mientras que los integrantes de Los Socios del Ritmo, “trabajaremos entre México y Chicago, como cada año”, confirman.