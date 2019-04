San Francisco Disco Band recreará los años setenta en el Foro Viena

Para atender a un público desatendido y revivir los recuerdos del pasado, la agrupación San Francisco Disco Band, recogerá los mejores temas de la música de los 70 y 80 para convertir al Foro Viena en una autentica discoteca el próximo 13 de abril.

“Estamos rememorando las noches disco de los años 70, cuando nos íbamos a bailar a las discotecas, con esa música que esta súper enriquecida que en aquel entonces había con más armonía, más arreglos, musicales grandes, bonitos y ni se diga de los artistas que había en aquel entonces” afirma Lolita Sánchez Puebla, vocalista de la agrupación en entrevista para El Sol de México.

“Este público está olvidado” asegura Jesús Sánchez, hermano de Lolita y director musical de la banda cuando expresa que actualmente son la única banda en vivo dedicada a la música disco en México y confiesa que no existen lugares para que la gente de su generación pueda ir a bailar.

“Es música que gente de nuestra generación está buscando y no tienen dónde divertirse, entonces gente de 40, 50, 60 preguntan ¿pues a dónde vamos?, es difícil encontrar una discoteca es practicante imposible” dice el director.

Bajo esa necesidad nació el proyecto en el 2007 liderado por el esposo de Lolita, sin embargo tras su fallecimiento cuatro años atrás, la dirección fue asumida por Jesús “y continuamos con la banda, fue él quien hizo todo el trabajo de los arreglos musicales, nosotros continuamos con el proyecto” asegura

Jesús describe a San Francisco disco band como “una banda de músicos con metales, cantantes, bailarinas y coros, tratamos de tocar la música justo igual, la gente que está bailando a veces sale llorando de lo emocionados, es un show muy fino, nos dedicamos a hacer música para ese tipo de gente que vivió esa época, muy apegado a lo que se escuchaba en ese entonces, es diversión garantizada”.

Quienes integran este grupo son músicos profesionales “el proyecto es difícil, la música no es cosa fácil” asegura Lolita quien además de poner toda su energía en su voz logra transmitirla al público.

“Yo creo que la energía nos lo da la misma música, es mi generación yo trabaje con esta música mucho tiempo, él también y nos trae recuerdos, es música con mucha energía y si haces tu trabajo con algo que te gusta lo desarrollas con gusto aunque hayas cantado la canción mil veces” expresa la cantante.

Bee Gees, Earth Wind and Fire, Donna Summer, Gloria Gaynor, Tavares, Kool and the Gang, Village People, entre otros, serán algunos de los artistas que homenajearan en su espectáculo y que aseguran que la gente no se quedará sin bailar.

Además los músicos se han dedicado a recabar las canciones que el público les ha pedido a lo largo de sus presentaciones, por eso se han asegurado de que no falte ningún éxito en su repertorio al realizar dos popurrís de alrededor de 20 minutos cada uno con las canciones más relevantes de la música disco.

Dato: Su presentación en el Foro Viena se llevará a cabo el 13 de abril en el Foro Viena a las 21:30 hrs