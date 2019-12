Sandoval regresa más romántico con nuevo sencillo

Después de haber realizado diversos proyectos musicales, con No estaba en mis planes, el cantautor mexicano Mario Sandoval, regresa de lleno como solista a la escena musical manteniendo las baladas como su género predilecto.

La canción narra una historia complicada de una aventura amorosa en la que uno de los involucrados se enamora y cree que es recíproco cuando no es así, por lo que se convierte en una lucha para convencerlo de que así sea.

La canción fue compuesta , instrumentada, arreglada y producida en su totalidad por él, cuya primera grabación del tema es la que se conserva en la que mostró.

“La canción nació una madrugada en la que no podía dormir, me levanté a fumar un cigarro y como estaba viviendo la historia a flor de piel, mientras fumaba mi cigarro, acerqué la guitarra para tocar para entretenerme y nació la canción instantáneamente, decidí grabarlo todo para que no se me olvidara. Cuando me di cuenta la mala grabación estaba cargada de mucha alma y decidí mantener el demo de la canción como el track final”, explicó el cantante en un comunicado.

Mario Sandoval además, se encuentra en de gira por México, Sudamérica y Estados Unidos con el tour Somos, en donde comparte créditos con el exintegrante de Camila, Samo.

El cantautor también ha demostrado un interés en apoyar nuevos talentos musicales, por lo que continúa su trabajo con la agencia de management , en la que produce la música de artistas emergentes.

Además está próximo a lanzar su primer libro llamado No te cases con la piel . Sandoval saltó a la fama al lado de la cantante jalisciense Paty Cantú con su dueto Lu. Tras la desintegración del proyecto, el cantante bautizó a una nueva agrupación bajo el nombre Sandoval y es ahora cuando Mario regresa como solista y productor.