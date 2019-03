Sandra Echeverría le apuesta a la música ranchera

Instinto es el nombre del nuevo disco de Sandra Echeverría, quien decidió lanzar “como un homenaje a todas las emprendedoras, luchadoras, hijas y mamás que dan todo por sus seres queridos, por sus sueños, el día perfecto para celebrar que sí podemos alcanzar nuestros sueños”, reveló.

En entrevista para Organización Editorial Mexicana, Sandra recordó que en sus inicios cuando tenía 9 años de edad un tío la escuchó cantar y le pidió que se aprendiera las que se escuchaban en ese momento, “crecí con las rancheras, por eso ahora era tiempo de grabar un disco con estos temas, además de que es un género que a todos nos gusta”, expresó.

“Además heredé mi pasión por la música de mi abuela, es algo que siempre ha estado en mi sangre, empecé a escribir canciones desde los nueve años y en este disco hay temas míos también, espero que el público lo escuche y le guste, pues pocos saben que primero fui cantante y después actriz”.

Esposa de Leonardo de Lozanne y madre de su pequeño Andrés, la cantante dijo que este material tiene mucho esfuerzo de su familia, “mi esposo tuvo mucho que ver en este disco, me ayudó es escoger los temas y siempre estuvo detrás de la producción, me decía si le gustaba o no un tema y si teníamos que hacerle ajustes, la verdad le debo mucho para que quedara con la calidad que siempre busqué”, expresó.

Foto: Adrián Vázquez

Como actriz, Sandra ha protagonizado telenovelas como El clon, La fuerza del destino, donde cantó el tema principal junto al boricua Marc Anthony y películas como Salvajes, bajo la dirección de Oliver Stone, junto a Salma Hayek, Benicio del Toro y John Travolta, así como la comedia Casa de mi padre, al lado de Will Ferrell y este año su presencia se podrá disfrutar en la nueva serie de la plataforma Amazon titulada La Bandida, así como en la película Las píldoras de mi novio, junto a Jaime Camil