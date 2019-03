Santana, Robert Plant, The Killers y más en el Woodstock 50; aquí el cartel

Estrellas contemporáneas como Jay-Z o The Killers y leyendas como Santana, John Fogerty o Dead & Company actuarán en Woodstock 50, un evento que servirá para conmemorar el medio siglo de la celebración de un festival que cambió la historia de la música.

Woodstock 50 anunció este martes en Twitter la lista de artistas incluidos en su programación y que se presentarán ante el público de Watkins Glen (Nueva York, EU) del 16 al 18 de agosto.

"Habrá hip-hop y rock y algo de pop, y algunas bandas herederas del festival original", adelantó en enero el cofundador del festival de Woodstock de 1969, Michael Lang, sobre un cartel que mezcla artistas muy populares para las nuevas generaciones con músicos venerados durante décadas.

It's time #Woodstock50☮️♥️🎵 pic.twitter.com/gvyCXegh6F — WOODSTOCK (@woodstockfest) 19 de marzo de 2019

Así, el rap contará con Jay-Z, Run the Jewels, Vince Staples o Chance the Rapper; el rock tendrá como representantes a The Killers, The Raconteurs (banda de Jack White) o The Black Keys; y en la oferta de pop sobresalen Miley Cyrus o Halsey.

Además, los fans del country podrán disfrutar de Sturgill Simpson, Margo Price o Brandi Carlile, mientras que los aficionados a la música negra contarán con atractivos como Janelle Monáe o Leon Bridges.

Por otro lado, el cartel de Woodstock 50 no descuidará a los nostálgicos del festival original.

Santana, John Fogerty (exmiembro de Creedence Clearwater Revival), Dead & Company (exintegrantes de Grateful Dead), David Crosby (de Crosby, Stills & Nash), John Sebastian (fundador de The Lovin' Spoonful), Country Joe McDonald (líder de Country Joe and the Fish) y Canned Heat, todos ellos artistas que actuaron en el Woodstock original, se volverán a subir al escenario.

A bird’s eye view of #Woodstock! pic.twitter.com/kuYUQn5yWm — WOODSTOCK (@woodstockfest) 2 de noviembre de 2018

Y aunque no participaran en la gran celebración hippie de 1969, también se dejarán ver en Woodstock 50 veteranos como Robert Plant (Led Zeppelin) o The Zombies.

Con la promesa de "tres días de paz y música", el festival original de Woodstock se celebró en agosto de 1969 y supuso una de las cumbres de la era hippie y de la contracultura en los años 60, una época en la que los jóvenes cuestionaron las convenciones sociales de Estados Unidos y experimentaron con el sexo, las drogas y el arte.

No es el primer evento que rinde homenaje al legado de Woodstock ya que en 1994, por su 25 aniversario, se celebró el festival Woodstock '94.