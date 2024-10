Sara Carbonero habla por primera vez de su cáncer: quiero decirles que hay salida

Por primera vez en cinco años, la periodista Sara Carbonero habló en público, durante el evento benéfico “Elle x Hope”, sobre el cáncer de ovario que le fue diagnosticado en mayo 2019.

Al subir al escenario para recibir el premio “Elle Help Award a la Valentía”, Sara se sinceró sobre lo difícil que fue acudir al evento porque en los seis años desde su diagnóstico no había hablado del tema en público.

“Esta es la primera vez que hablo públicamente y a corazón abierto sobre mi enfermedad, el cáncer. Una palabra de la que he huido durante años porque creía que si no la nombraba, no sería realidad”, dijo la también embajadora de Unicef.

En su discurso, la periodista expresó que busca brindar un mensaje de aliento a las personas que se enfrentan a la enfermedad, así como ella pudo escuchar testimonios de mujeres vivas que pudieron continuar con su vida, e hixo énfasis en que “hay salida” del cáncer.

Mostrarnos vulnerables no es malo, dice Carbonero a pacientes oncológicos

De acuerdo con la periodista, al enterarse de que tenía cáncer de ovario no podía creerlo, aunque su diagnóstico fuera bueno.

“Era terrible. Yo tenía 35 años, una vida sana, no entendía nada y eso que mi pronóstico fue bueno, pero mi cabeza estaba llena de porqués”.

Aunque Carbonero fue operada para retirarle el tumor de un ovario y recibió tratamiento oportuno, le tomó tiempo comprender que siempre será una paciente oncológica de por vida.

Me ha costado tiempo comprender que esto es una carrera de fondo, que yo voy a ser siempre una paciente oncológica, toda mi vida. Y que conviviré con la incertidumbre, incluso he aprendido a abrazarla.

En su discurso, la periodista también aprovechó para decirle a otros pacientes oncológicos que uno de los aprendizajes que tuvo es que se la enfermedad se transita mejor en compañía.

"He mirado mucho para adentro y me he dado cuenta que en esta travesía, a lo largo de este desierto, se hace mucho mejor acompañada, que hay que normalizar el cáncer, que mostrarnos vulnerables no es malo".