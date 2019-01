Sarah Brightman deleita al público mexicano con el don de su voz

Como si se trata de un gran viaje por los cielos, Sarah Brightman y su amplio rango vocal conquistó a los más de 17 mil 200 asistentes que se dieron cita este sábado en la Arena Ciudad de México, donde la soprano ofreció el último show en Latinoamérica de su gira Hymn, con la que promociona su décimosegundo álbum de estudio con este mismo nombre.

Siendo las 21:12 horas, la inglesa apareció portando un vestido dorado y negro con brillos que hacían juego con la tiara que portaba. Lo hizo en medio de un escenario dividido entre una multitudinaria orquesta y una banda musical, así como un coro compuesto por 32 voces que la acompañaron durante toda la velada. Fleur du mal fue el tema con el que inició el show luego de una breve introducción con Gothica.

“Buenas noches señoras y señores”, fueron las primeras palabras en español que ofreció al público. “Estoy muy feliz y emocionada de estar de vuelta en la Ciudad de México. Gracias por venir esta noche”, agregó la cantautora que lentamente ondeaba manos y brazos al ritmo de la música.

Con una gran producción que cautivó al público y que incluyó ocho cambios de vestuario, Sarah Brightman ofreció una variedad de temas tanto propios como algunos covers, entre los que estacaron Hijo de la luna de Mecano o Who wants to live forever de Queen, los cuales fueron divididos en dos actos.

Fue en la segunda parte del concierto donde las emociones aumentaron visiblemente. La cantante inició esta parte con Hymn y Sogni, esta última interpretada junto al reconocido tenor francés Vincent Niclo, quien la acompañó en otros temas como Carpe diem.

Foto: Daniel Hidalgo

Sarah Brightman también presumió el talento del rumano de 23 años Narcis Ianău, con quien cantó Pie Jesu. El momento más aplaudido de la noche llegó gracias a la interpretación de El fantasma de la ópera, donde Brightman se acompañó nuevamente de Niclo para interpretación que fue elogiada de pie por el público con gran estruendo. L

a noche concluyó con la potencia de A question of honor, que nuevamente puso al público de pie para despedir a la cantante británica.