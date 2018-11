Sarah Brightman presenta su nueva producción discográfica, Hymn

Sarah Brightman todavía recuerda la primera vez que se subió a un escenario. “Fue hace mucho tiempo. Cantaba en la escuela, por supuesto, pero profesionalmente creo que comencé en Londres, en un coro musical por ahí de 1970. Yo era muy joven, tenía nueve o diez años, una cosa así. Esa fue la primera vez y la amé”.

Ahora, con 58 años de edad, la soprano vive plena con la música que ha presentado desde hace tres décadas que lanzó su primer disco The trees they grow so high. “Nunca calculé que pudiera salir de esta forma, no había manera de saber si tendría una larga carrera o no. Pero creo que he tenido una vida muy interesante gracias a eso”, dice.

“Afortunada” es una palabra que repite constantemente durante la entrevista que tiene con El Sol de México. Y es que la cantante londinense dice que mantiene la pasión de seguir cantando y presentándose en diversos escenarios: “Es un gran honor poder girar alrededor del mundo para cantarle a la gente. Mi trabajo realmente es tratar de llevarles alegría a quienes vienen a escucharme cantar y por eso me siento muy afortunada”.

La muestra de ello es Hymn, el doceavo disco de su carrera que sale a la venta el día de hoy. Es el primer material que lanza después de casi seis años, tiempo que dedicó a su entrenamiento con el programa ruso para viajar al espacio y que le inspiró a escribir sobre la vulnerabilidad humana y la esperanza.

“Me tomó un tiempo regresar al mundo real, a lo que pasaba. Todo entró en un caos. Por eso quería hacer algo simple, algo que mostrara luz y esperanza, quizá unas piezas religiosas. Algo que probablemente me recordara cuando cantaba en mi iglesia, cuando era joven”, cuenta.

Es por eso que este álbum se conforma en gran parte por coros provenientes de diversas partes del mundo. “Es algo muy ecléctico con grandes mezclas de sonidos”, apunta.

Parte de esa magia y su necesidad por llevar esperanza se podrá observar en la gira mundial que comenzará el 24 de noviembre en Brasil, donde la cantante presentará un show de gran iluminación, pues es la intención que pretende ofrecer con esta nueva gira.

“De hecho hicimos una colaboración con la marca Swaroswki, porque quería ver muchos cristales en el escenario, que reflejaran la luz y esperanza. Este concierto es sobre la luz de los seres humanos”, comenta sobre el tour que tendrá cuatro fechas en México, comenzando por Monterrey el 19 de enero, Guadalajara el 22, Puebla el 24 y la Ciudad de México el 26 de enero en la Arena Ciudad de México.